Саманта Тина скрывала от латвийских СМИ борьбу с онкологией

"Тогда я поняла, что, во-первых, мне следует заботиться о себе. В конце концов, это моя жизнь. В тот момент я делала все, что приносит мне радость [...]. Бог посылает такие диагнозы, чтобы человек мог на короткий момент остановиться. Я очень быстро поняла, что мне надо менять свою жизнь, и это было отношение к себе", - сказала Тина журналистам.