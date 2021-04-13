Вт, 13.04.2021
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Саманта Тина скрывала от латвийских СМИ борьбу с онкологией

Саманта Тина ФОТО: Artūrs Martinovs

Исполнительница Саманта Тина, которая в этом году представит Латвию на конкурсе "Евровидение", литовскому изданию Stilius рассказала о своей борьбе с онкологией. Правда, этот факт она скрывала от латвийских СМИ. 

Журнал Privātā Dzīve выяснил, что в интервью Stilius Тина призналась, что несколько лет назад у нее обнаружили рак шейки матки на первой стадии. 

"Тогда я поняла, что, во-первых, мне следует заботиться о себе. В конце концов, это моя жизнь. В тот момент я делала все, что приносит мне радость [...]. Бог посылает такие диагнозы, чтобы человек мог на короткий момент остановиться. Я очень быстро поняла, что мне надо менять свою жизнь, и это было отношение к себе", - сказала Тина журналистам. 

Изданию Privātā Dzīve Саманта подтвердила онкологию, но отметила, что борьба с раком уже в прошлом и она здорова.

"Не в моих интересах сейчас делиться столь чувствительной информацией в Латвии, наблюдая, насколько ненавистно отношение нашего общества", - объяснила она.

Напомним, что Саманта Тина сейчас готовится представлять Латвию на конкурсе "Евровидение-2021" в Роттердаме. Она исполнит песню The Moon is Rising.

Галерея: Съемки клипа The Moon is Rising

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