"Евровидение-2021": Самира Эфенди и ее песня о силе женщин - "Мата Хари"

В специальной рубрике "Евровидение-2021" RUS TVNET будет знакомить читателей с участниками этого года, а также рассказывать самые свежие новости о конкурсе.

Напомним, в 2020 году было определено, что хозяином состязания станет крупнейший город Нидерландов - Роттердам. Однако из-за пандемии Covid-19 конкурс не состоялся. В итоге прошло промо-шоу Eurovision: Europe! Shine a Light, где было объявлено, что Роттердам примет конкурс в 2021 году.

28-летняя азербайджанская певица Самира Эфенди (наст. имя - Самира Эфендиева) поет с детских лет, а широкая известность пришла к ней благодаря участию в различных песенных конкурсах и шоу талантов, таких как Yeni Ulduz (в 2009 году), Böyük Səhnə (в 2014 году) и The Voice of Azerbaijan (в 2016 году), где она заняла третье место.

Самира была участницей проекта Baku Project. Вместе с ним она объехала с концертами разные страны.

За свою карьеру Эфенди не раз принимала участие в различных музыкальных состязаниях в Центральной Азии, России, Азербайджане, Турции.

В 2017 году певица стала участницей международного музыкального проекта Silk Way Star в Казахстане.

В России Самира известна под псевдонимом EFENDI. Ее дебютный сингл на русском языке - "Я танцую" - вышел в 2017 году.

28 февраля азербайджанский национальный вещатель ITV объявил о том, что Самира Эфенди представит страну на юбилейном, 65-м конкурсе "Евровидение-2020" в Роттердамe с танцевальной композицией Cleopatra.

После того, когда стало известно об отмене и переносе конкурса, вещатель ITV объявил о решении сохранить за Самирой право участия в "Евровидении" в 2021 году.

Из 229 демозаписей от местных и зарубежных авторов была выбрана новая конкурсная композиция под названием Mata Hari.

Песня Mata Hari написана и спродюсирована голландскими музыкантами Эми ван дер Уэлом, Луком ван Бирсом и Тони Корнелиссеном.

Текст песни основан на истории Маты Хари, голландской танцовщицы экзотических танцев, осужденной за шпионаж во время Первой мировой войны.

"Очень важно говорить о сильных женщинах, чтобы напомнить нашим прекрасным дамам, что, несмотря на то, что мы все еще живем в мире, полном предрассудков, женщина может все и женская сила ни с чем не сравнится", - цитируют Самиру СМИ.

Она уверена, что истории о сильных женщинах могут стать вдохновением и источником того самого заряда энергии, который поможет справиться со всем и добиться успеха.

"В каждой из нас живет королева, и я хочу напомнить вам, что пора ее освободить", - пояснила она.

Это песня о силе женщин, которая удивляет и очаровывает.

"Женщины в обществе обычно ассоциируются с нежностью, заботой и слабостью, но для некоторых из них жизнь приготовила жестокие уроки, с которыми не каждый мужчина может справиться", - утверждает певица.