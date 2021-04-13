Навальный подал в суд на колонию № 2 в Покрове: ему не дают читать Коран

По словам Навального, находясь в заключении, он решил "глубоко изучить и понять" Коран, который он привез в колонию вместе с другой литературой. Однако книги ему не выдают, так как их "необходимо проверить на экстремизм".
Оппозиционер отмечает, что обычно такая проверка занимает порядка трех месяцев.
"Вы и Коран будете проверять на экстремизм? Это же глупо и незаконно!" - "Каждая книга должна быть проверена на экстремизм. У вас есть телевизор в отряде, почему бы его не посмотреть?". Месяц я веду этот диалог постоянно. Вот написал очередное заявление начальнику и подал в суд. Ну сколько можно терпеть, мне что теперь, и собственный Коран нельзя почитать?"
Напомним, находящийся в колонии Алексей Навальный 31 марта объявил голодовку, его требование - допустить к нему приглашенного врача. Политик уже на протяжении нескольких недель жалуется на боль в ноге и спине, а 7 апреля у него обнаружили две грыжи.
Неделю назад, 5 апреля, Навальный сообщил, что у него кашель и температура. Из его слов следовало, что три человека из его отряда были госпитализированы с туберкулезом. Тогда же во ФСИН сообщили, что политика переводят в медсанчасть из-за симптомов респираторного заболевания. Тест Навального на коронавирус показал отрицательный результат.