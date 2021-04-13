Навальный подал в суд на колонию № 2 в Покрове: ему не дают читать Коран

"Вы и Коран будете проверять на экстремизм? Это же глупо и незаконно!" - "Каждая книга должна быть проверена на экстремизм. У вас есть телевизор в отряде, почему бы его не посмотреть?". Месяц я веду этот диалог постоянно. Вот написал очередное заявление начальнику и подал в суд. Ну сколько можно терпеть, мне что теперь, и собственный Коран нельзя почитать?"