Чт, 15.04.2021
В Латвии не подтверждено ни одного смертельного случая, который был бы связан с вакциной от Covid-19. Юта Кройча, глава кафедры биологии и микробиологии Рижского университета им. Страдиня
Юта Кройча, глава кафедры биологии и микробиологии Рижского университета им. Страдиня

"Говорим на ты" ⟩ Ушаков: Мы не должны что-то менять, чтобы понравиться другим партиям

Партия "Согласие" не должна что-то менять ради того, чтобы показаться лучше другим партиям. Таким мнением в эксклюзивном интервью передаче "Говорим на ты" поделился нынешний европарламентарий от Латвии и бывший мэр Риги Нил Ушаков, отвечая на вопрос, что может изменить "Согласие", чтобы попасть в правительство. 

В интервью Ушаков признал, что во время прошлого думского созыва были допущены "ошибки". Например, комментируя скандал с консультантами, он признал, что "не все люди были одинаково честны". Вместе с тем он уверен, что предыдущий думский состав сделал и много хорошего.  

Также в интервью Ушаков рассказал о своем отношении к ЛГБТ-сообществу, русским школам в Латвии и о планах на будущее.

В апреле 2019 года министр регионального развития Пуце распорядился отстранить Ушакова от должности мэра Риги. Министр аргументировал отстранение многочисленными нарушениями Ушакова как мэра и как представителя держателя долей капитала ООО Rīgas satiksme. 

Затем уголовный процесс против Ушакова начало Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией. В рамках дела оценивалась ответственность Ушакова в том, что он как мэр и представитель держателя долей капитала ООО Rīgas satiksme перевел 18,4 млн. евро из средств Рижской думы ООО Rīgas satiksme, указав это как вклад в уставный капитал. Бюро уголовный процесс прекратило. 

После выяснения новых обстоятельств дела Окружной суд по просьбе Ушакова возобновил рассмотрение дела по существу. 

НАВЕРХ
Back