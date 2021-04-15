"Говорим на ты" ⟩ Ушаков: Мы не должны что-то менять, чтобы понравиться другим партиям

В интервью Ушаков признал, что во время прошлого думского созыва были допущены "ошибки". Например, комментируя скандал с консультантами, он признал, что "не все люди были одинаково честны". Вместе с тем он уверен, что предыдущий думский состав сделал и много хорошего.

Также в интервью Ушаков рассказал о своем отношении к ЛГБТ-сообществу, русским школам в Латвии и о планах на будущее.

В апреле 2019 года министр регионального развития Пуце распорядился отстранить Ушакова от должности мэра Риги. Министр аргументировал отстранение многочисленными нарушениями Ушакова как мэра и как представителя держателя долей капитала ООО Rīgas satiksme.

Затем уголовный процесс против Ушакова начало Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией. В рамках дела оценивалась ответственность Ушакова в том, что он как мэр и представитель держателя долей капитала ООО Rīgas satiksme перевел 18,4 млн. евро из средств Рижской думы ООО Rīgas satiksme, указав это как вклад в уставный капитал. Бюро уголовный процесс прекратило.