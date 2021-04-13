10 000 евро за 40 дней работы? В Сейме обсудили зарплаты в Бюро вакцинации

Председатель Комиссии по общественным расходам и ревизии Каспарс Гирегенс (KPV LV) спросил, будут ли сотрудники бюро получать доплаты за сверхурочную работу, работу в выходные и премии, на что Браслиня ответила, что сотрудники бюро вакцинации получат то, что положено по закону.

Если сотрудник работает сверхурочно, в выходные и праздничные дни, то ему выплачивается соответствующая оплата в соответствии с Законом о труде, сказала представитель Минздрава, добавив, что для этих сотрудников не предусмотрены отдельные премии.

Депутат Юлия Степаненко ("Закон и порядок") высказала недоумение, почему руководитель бюро будет получать более высокую зарплату, чем директор NVD, на что Браслина напомнила, что, включив ежемесячную заработную плату сотрудников Бюро вакцинации и классифицируя должности,

заработная плата руководителя бюро составит 1917 евро, и это меньше, чем зарплата директора NVD, составляющая 2353 евро. 10

В то же время Гиргенс актуализировал вызвавшую широкий резонанс в обществе новость о том, что руководитель офиса за 40 дней работы получила вознаграждение в размере 10 000 евро. Браслина пояснила, что "здесь информация, скорее всего, взята без учета того, что в заработную плату включены обязательные взносы", то есть это была зарплата до налогов.

Она предположила, что треть этой суммы стоит отнять, поскольку в ежемесячную зарплату были включены отчисления работодателя на социальное страхование фактически за два месяца.