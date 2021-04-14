"Восемь месяцев больница была нашим домом": солистка Astro'n'out о борьбе сына с лейкемией

Мара Упмане-Холштейне разместила на своей странице в Instagram видео и длинное описание, в котором рассказала, как Эзра Клавс был выписан из больницы.

"Трое сестричек, которые в тот момент были на месте, аплодировали Эзре. Аплодисменты от всего сердца каждой из них и всему персоналу 10-го отделения, который о нас все это время заботился.

Восемь месяцев детская больница была нашим домом.

Надеялись и верили, что этот день однажды придет. И все-таки так не верится, что он и правда наступил!

Эзра - самый сильный и храбрый мальчик в мире. Я им безгранично горжусь", - написала Мара.

Исполнительница отметила, что она гордится и всей семьей. Диагноз у Эзры еще сохраняется. Малыш еще полгода будет проходить курс лечения медикаментами дома.

"Но мы отмечаем этот день, потому что уверены, что самое страшное позади. Дома на стенах написано: "Эзра здоров!". Мы это хотим закодировать в своем сознании. Эзра позволил всем это сообщить!" - отметила Упмане-Холштейне.