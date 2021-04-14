Ср, 14.04.2021
Я считаю, что у этой проблемы очень низкий риск, даже если она вызвана вакциной. Шесть случаев с примерно семь миллионами доз - не повод для паники. Амеш Адаля, эксперт Центра по контролю и профилактике заболеваний США
Амеш Адаля, эксперт Центра по контролю и профилактике заболеваний США

"Восемь месяцев больница была нашим домом": солистка Astro'n'out о борьбе сына с лейкемией

Māra Upmane-Holšteine ФОТО: Ieva Leiniša/LETA

Солистка Astro'n'out Мара Упмане-Холштейне рассказала в соцсетях о том, что ее семью постигло страшное потрясение - у ее 4-летнего сына диагностирована лейкемия.

Мара Упмане-Холштейне разместила на своей странице в Instagram видео и длинное описание, в котором рассказала, как Эзра Клавс был выписан из больницы. 

"Трое сестричек, которые в тот момент были на месте, аплодировали Эзре. Аплодисменты от всего сердца каждой из них и всему персоналу 10-го отделения, который о нас все это время заботился. 

Восемь месяцев детская больница была нашим домом. 

Надеялись и верили, что этот день однажды придет. И все-таки так не верится, что он и правда наступил! 

Эзра - самый сильный и храбрый мальчик в мире. Я им безгранично горжусь", - написала Мара. 

Исполнительница отметила, что она гордится и всей семьей. Диагноз у Эзры еще сохраняется. Малыш еще полгода будет проходить курс лечения медикаментами дома. 

"Но мы отмечаем этот день, потому что уверены, что самое страшное позади. Дома на стенах написано: "Эзра здоров!". Мы это хотим закодировать в своем сознании. Эзра позволил всем это сообщить!" - отметила Упмане-Холштейне. 

Напомним, что Мара замужем за музыкантом и автором песен Горан Гора. У пары трое детей - Ханна, Рона и Эзра Клавс.

НАВЕРХ
Back