Ср, 14.04.2021
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Сергей Крук, профессор Рижского университета им. П. Страдиня, медиа-эксперт

KNAB не обнаружил доказательств причастности руководства ABLV Bank к коррупции

ABLV Bank ФОТО: Edijs Pālens/LETA

Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией (KNAB) не нашло доказательств причастности руководства ABLV Bank к коррупции, о которой говорилось в докладе учреждения по борьбе с финансовыми преступлениями Министерства финансов США (FinCEN).

Как стало известно агентству LЕТА, также KNAB не нашло доказательств подозрений руководства ABLV Bank в том, что банк был умышленно оклеветан бывшим президентом Банка Латвии Илмаром Римшевичем.

В KNAB агентству LЕТА подтвердили, что 26 марта следователь с согласия надзирающего прокурора принял решение о прекращении уголовного дела, возбужденного после публикации доклада FinCEN.

В документе указывалось на то, что до 2017 года руководство и администрация ABLV Bank использовали взятки, чтобы влиять на должностных лиц Латвии с целью предотвращения санкций за рискованную деятельность банка.

ABLV Bank отрицал эти обвинения и заявил, что подобные утверждения нанесли банку значительный ущерб. Банк обратился в KNAB с просьбой о возбуждении уголовного дела.

В KNAB заявили, что больше не расследуют и другие направления, касающиеся возможной причастности руководства ABLV Bank к подкупу латвийских должностных лиц.

Дело по подозрению о том, что банк умышленно оклеветали должностные лица, также закрыто ввиду невозможности собрать доказательства.

Как сообщалось, в феврале 2018 года в целях защиты интересов клиентов и кредиторов и с учетом решения Европейского центрального банка о начале процесса ликвидации ABLV Bank на внеочередном общем собрании акционеров принял решение о самоликвидации. Проблемы банка начались после заявления FinCEN о планируемых санкциях против него за реализацию схем отмывания денег.

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