KNAB не обнаружил доказательств причастности руководства ABLV Bank к коррупции

Как стало известно агентству LЕТА, также KNAB не нашло доказательств подозрений руководства ABLV Bank в том, что банк был умышленно оклеветан бывшим президентом Банка Латвии Илмаром Римшевичем.

В KNAB агентству LЕТА подтвердили, что 26 марта следователь с согласия надзирающего прокурора принял решение о прекращении уголовного дела, возбужденного после публикации доклада FinCEN.

В документе указывалось на то, что до 2017 года руководство и администрация ABLV Bank использовали взятки, чтобы влиять на должностных лиц Латвии с целью предотвращения санкций за рискованную деятельность банка.

ABLV Bank отрицал эти обвинения и заявил, что подобные утверждения нанесли банку значительный ущерб. Банк обратился в KNAB с просьбой о возбуждении уголовного дела.

В KNAB заявили, что больше не расследуют и другие направления, касающиеся возможной причастности руководства ABLV Bank к подкупу латвийских должностных лиц.

Дело по подозрению о том, что банк умышленно оклеветали должностные лица, также закрыто ввиду невозможности собрать доказательства.