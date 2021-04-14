KNAB не обнаружил доказательств причастности руководства ABLV Bank к коррупции

Как стало известно агентству LЕТА, также KNAB не нашло доказательств подозрений руководства ABLV Bank в том, что банк был умышленно оклеветан бывшим президентом Банка Латвии Илмаром Римшевичем.
В KNAB агентству LЕТА подтвердили, что 26 марта следователь с согласия надзирающего прокурора принял решение о прекращении уголовного дела, возбужденного после публикации доклада FinCEN.
В документе указывалось на то, что до 2017 года руководство и администрация ABLV Bank использовали взятки, чтобы влиять на должностных лиц Латвии с целью предотвращения санкций за рискованную деятельность банка.
ABLV Bank отрицал эти обвинения и заявил, что подобные утверждения нанесли банку значительный ущерб. Банк обратился в KNAB с просьбой о возбуждении уголовного дела.
В KNAB заявили, что больше не расследуют и другие направления, касающиеся возможной причастности руководства ABLV Bank к подкупу латвийских должностных лиц.
Дело по подозрению о том, что банк умышленно оклеветали должностные лица, также закрыто ввиду невозможности собрать доказательства.
Как сообщалось, в феврале 2018 года в целях защиты интересов клиентов и кредиторов и с учетом решения Европейского центрального банка о начале процесса ликвидации ABLV Bank на внеочередном общем собрании акционеров принял решение о самоликвидации. Проблемы банка начались после заявления FinCEN о планируемых санкциях против него за реализацию схем отмывания денег.