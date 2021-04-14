В Пурвциемсе предположительно застрелен футбольный агент; полиция развернула розыскные мероприятия

По имеющейся в распоряжении LTV информации, в результате нападения погиб футбольный агент Роман Беззубов.

Государственная полиция просит отозваться водителей, автомобили которых оснащены видеорегистраторами и которые сегодня утром с 6:30 до 8:30 ехали по улице Гунара Астрас на участке от улицы Дзелзавас до Деглава, а также всех, кто располагает полезной для расследования информацией.

🇱🇻 Valsts policija informē, ka šorīt Gunāra Astras ielā #Purvciems #Rīga #Latvija nāvējoši sašauts cilvēks. Policija lūdz autovadītājus sūtīt video reģistratoru fiksētos kadrus, lai noskaidrotu notikušā apstākļus.

📹 Gruming Labaratory (Jezduni) pic.twitter.com/DEFPVC7b6M — BreakingLV (@breakinglv) April 14, 2021

.@Valsts_policija šodien saņemta informācija, ka Rīgā, Purvciemā, noticis sevišķi smags noziegums un sašauta kāda persona, kura notikuma vietā gājusi bojā. Policija šobrīd veic pirmatnējās neatliekamās izmeklēšanas darbības. pic.twitter.com/kO7S5LgC1Q — LTV Ziņu dienests (@ltvzinas) April 14, 2021

Просьба связаться с полицией по телефону 110. Госполиция призывает не бояться предоставлять информацию.

Пользователи социальных сетей размещают фотографии с места происшествия, на которых видно, что преступление произошло возле Дома мебели и спортивного клуба Lemon Gym.

На кадрах запечатлен автомобиль Volkswagen Touareg, а рядом лежит тело погибшего. На стеклах автомобиля видны повреждения, вероятно, следы от пуль.

Скорее всего, машина двигалась по улице Гунара Астрас и после нападения

проломила забор на автостоянке у указанного торгового центра и клуба. 2

Галерея: Ситуация на месте происшествия

Злоумышленники разыскиваются

Госполиция установила личность убитого и развернула обширные розыскные мероприятия по поиску нападавших.

Министр внутренних дел Сандис Гиргенс подтвердил, что личность погибшего была установлена, но род его занятий не раскрыл.

Однако министр отметил, что "разрабатываются быстрые версии" и что службы внутренних дел работают в чрезвычайно усиленном режиме.

Агентству LETA известно, что, например, в настоящее время на Даугавпилсском шоссе возле Огре находится

несколько вооруженных полицейских, которые проверяют автомобили, едущие в обоих направлениях. 2

ФОТО: Фото очевидца

ФОТО: Фото очевидца

ФОТО: Фото очевидца

Реагируя на убийство в Пурвциемсе, глава МВД созвал совещание по вопросам внутренней безопасности

Оно назначено на четверг, 15 апреля, в 8:30. В нем примут участие:

представители Латвийского союза самоуправлений,

Латвийской ассоциации крупных городов,

Госполиции,

других структур внутренних дел.

Убийство в Пурвциемсе - доказательство тому, что в Латвии крайне необходима единая сеть видеонаблюдения, чтобы полиция могла более эффективно реагировать на преступления и поддерживать порядок, заявил министр.

Гиргенс подчеркнул, что о необходимости создания такой сети он говорил еще в июне прошлого года. В этой сфере МВД уже столкнулось с бюрократическими препятствиями, хотя в других европейских странах такая инфраструктура давно развита.

"Это сигнал для Государственной инспекции данных и чиновников, что в Латвии необходимо усилить внутреннюю безопасность и организовать сеть камер видеонаблюдения", 2