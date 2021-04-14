В Пурвциемсе предположительно застрелен футбольный агент; полиция развернула розыскные мероприятия

Сегодня, 14 апреля, Государственная полиция получила информацию об особо тяжком преступлении в рижском районе Пурвциемс - был застрелен человек, который скончался на месте.
По имеющейся в распоряжении LTV информации, в результате нападения погиб футбольный агент Роман Беззубов.
Государственная полиция просит отозваться водителей, автомобили которых оснащены видеорегистраторами и которые сегодня утром с 6:30 до 8:30 ехали по улице Гунара Астрас на участке от улицы Дзелзавас до Деглава, а также всех, кто располагает полезной для расследования информацией.
🇱🇻 Valsts policija informē, ka šorīt Gunāra Astras ielā #Purvciems#Rīga#Latvija nāvējoši sašauts cilvēks. Policija lūdz autovadītājus sūtīt video reģistratoru fiksētos kadrus, lai noskaidrotu notikušā apstākļus. 📹 Gruming Labaratory (Jezduni) pic.twitter.com/DEFPVC7b6M
.@Valsts_policija šodien saņemta informācija, ka Rīgā, Purvciemā, noticis sevišķi smags noziegums un sašauta kāda persona, kura notikuma vietā gājusi bojā. Policija šobrīd veic pirmatnējās neatliekamās izmeklēšanas darbības. pic.twitter.com/kO7S5LgC1Q
Реагируя на убийство в Пурвциемсе, глава МВД созвал совещание по вопросам внутренней безопасности
Оно назначено на четверг, 15 апреля, в 8:30. В нем примут участие:
представители Латвийского союза самоуправлений,
Латвийской ассоциации крупных городов,
Госполиции,
других структур внутренних дел.
Убийство в Пурвциемсе - доказательство тому, что в Латвии крайне необходима единая сеть видеонаблюдения, чтобы полиция могла более эффективно реагировать на преступления и поддерживать порядок, заявил министр.
Гиргенс подчеркнул, что о необходимости создания такой сети он говорил еще в июне прошлого года. В этой сфере МВД уже столкнулось с бюрократическими препятствиями, хотя в других европейских странах такая инфраструктура давно развита.
"Это сигнал для Государственной инспекции данных и чиновников, что в Латвии необходимо усилить внутреннюю безопасность и организовать сеть камер видеонаблюдения",