Вакцинация в Даугавпилсе: выбор без выбора и скандал на всю страну

О вакцинации в ДРБ

По совету вице-мэра мы стали искать информацию о возможности выбора вакцины на сайте ДРБ. Но мы ее там не нашли. Как пояснил Григорий Семенов, информацию временно "заморозили" после сегодняшней шумихи. Однако мы нашли скриншот:

ФОТО: Chayka.lv

По словам Семенова, в ДРБ действительно сейчас есть две вакцины - AstraZeneca и Pfizer. "У нас есть определенное количество вакцины Pfizer, мы должны ее использовать, иначе вакцины пропадут". Григорий говорит, что это была такая "разовая акция", но считает, что дать возможность выбирать вакцину было бы хорошо, это ускорило бы темпы вакцинации.

"Если бы у людей появилась такая возможность - выбирать, это сказалось бы на динамике вакцинации. 7

Но пока такой возможности нет. У нас просто скопились эти вакцины, и мы хотим их израсходовать, не дать им пропасть. И почему, если у нас есть этот Pfizer, мы не можем его предложить тем, кто хочет вакцинироваться именно им?".

Также Григорий говорит, что было бы неплохо учитывать желание людей и при подаче заявки на вакцинацию дать человеку возможность отметить, какой вакциной он хотел бы вакцинироваться. "Сейчас получается так, что мы записываем людей в общую очередь, не зная об их предпочтениях, и потом, когда при обзвоне сообщаем, что у нас AstraZeneca, они не приходят на вакцинацию".

О прививках в центрах вакцинации

Как рассказала "Чайке" Дина Хубларова-Покшане, координатор крупнейшего центра вакцинации в Даугавпилсе на ул. Парадес, 7, на сегодня человек, записываясь на вакцинацию в лечебные учреждения Medexpert или Klīnika LUC, как и в центр массовой вакцинации, не может выбрать какую-либо определенную вакцину. Это невозможно в принципе.

Многие учреждения в стране действительно имеют в наличии несколько вакцин разных производителей, говорит Дина. Но при оформлении заявки учреждение не знает, и таков порядок по всей стране, какие именно вакцины они получат: "Заказывая вакцину, мы просто указываем то количество доз, которое нам может понадобиться. Мы не можем указать, какую конкретно вакцину нам поставлять и, соответственно, не можем знать, вакцину какого производителя нам привезут. Не знает и ни одно другое учреждение, а если кто-то знает, то у меня к ним большой вопрос. Именно поэтому мы и не можем людям гарантировать выбор".

Сейчас Латвия получила большую партию вакцины Pfizer, которая дополнительно будет поставлена в Даугавпилс. Учитывая особенность этой вакцины - очень короткий срок хранения - 5 дней, целесообразно ее использование для организованных групп людей. Но так не будет, что только люди из группы работников системы образования получат эту вакцину, а все остальные только AstraZeneca, например.

Комментируя то, что многие европейские страны сейчас предоставляют своим жителям возможность выбирать вакцину, Дина предполагает, что у жителей Латвии в ближайшее время, скорее всего, такой возможности не будет: "На данный момент у нас непропорциональное распределение вакцин - меньше вакцин Moderna, чуть больше Pfizer и много вакцин AstraZeneca. Именно поэтому мы и не можем людям гарантировать выбор.

Нам непонятно заявление руководителя Даугавпилсской региональной больницы Григория Семенова о возможности предоставления выбора вакцины самим жителям города и региона. Подобным образом преподнесенная информация вводит их в заблуждение". 7