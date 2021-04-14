Вакцинация в Даугавпилсе: выбор без выбора и скандал на всю страну

12 апреля на сайте Даугавпилсской региональной больницы появилась информация о том, что у людей, которые придут на вакцинацию в ДРБ, будет возможность выбрать вакцину. На следующий день на пресс-конференции в Даугавпилсской городской думе вице-мэр Ливия Янковска сообщила прессе о том, что в Даугавпилсе учителя, вакцинация которых началась на этой неделе, также смогут выбрать вакцину.
Через некоторое время в СМИ появились комментарии министра здравоохранения Даниэля Павлютса, который назвал это заявление "недоразумением". А руководители центров массовой вакцинации в Даугавпилсе Дина Хубларова-Покшане и Светлана Лосане рассказали "Чайке", почему выбор вакцины при записи на вакцинацию сегодня в Латвии невозможен в принципе.
Заявление министра
RUS TVNET со ссылкой на агентство LETA приводит комментарий министра: "В рамках решения о распределении вакцин всем учреждениям вакцинации на всей территории Латвии в соответствии с поставками сейчас обеспечиваются разные вакцины". Например, по его словам, две недели назад семейным врачам поставили вакцины производства Moderna. "Даугавпилс не уникален. Даугавпилсская дума, может, в рамках предвыборной кампании что-то не поняла и заявила, что что-то отвоевала. Это не соответствует действительности. Всем медучреждениям по всей территории Латвии обеспечены разные виды вакцин", - заявил Павлютс.
Добавим также, что на пресс-конференции 12 апреля министр пояснял: "Если в конкретный момент вакцинации в кабинете есть как минимум две вакцины, то какую из них выбрать - врач решает вместе с пациентом. Но целенаправленно создавать ситуацию, когда заранее можно будет выбрать, мы не планируем".
Что сказала заместитель председателя Даугавпилсской думы
13 апреля Ливия Янковска на пресс-конференции сообщила прессе, что Даугавпилс заключил соглашение с Министерством здравоохранения и Бюро вакцинации, в соответствии с которым город обеспечили вакцинами всех производителей - не только AstraZeneca, но и Moderna и Pfizer. "В Даугавпилсе теперь доступны и другие вакцины, и это будет на выбор", - сказала Янковска.
Когда вечером "Чайка" обратилась к ней за комментариями, она сказала, что ее слова интерпретировали и политические заявления тут ни при чем: "Не надо перекручивать мои слова. Во-первых, во всей республике сейчас будут доступны все вакцины. Об этом сегодня утром говорили в новостях. Во-вторых, посмотрите на сайте нашей региональной больницы. Они написали, что предлагают горожанам вакцинироваться и что у них есть возможность выбрать вакцину". Ливия Янковска говорит, что, рассказывая о договоренностях, она имела в виду, что удалось договориться о вакцинации учителей 12-х классов, которые сейчас будут работать с учениками. "Сначала в министерстве ответили, что эти педагоги не входят в приоритетную группу. Но мы созвонились и попросили их это учесть. И на следующее утро нам сообщили, что учителей 12-х классов тоже включают в эту группу".
Сейчас Ливия Янковска объясняет, что, говоря о возможности выбора вакцины для учителей, она имела в виду то, что разные вакцины будут в кабинетах вакцинации по всей республике. "Я еще раз говорю, я не сказала, что вакцину можно будет выбрать, я сказала, что разные вакцины будут доступны". И посоветовала нам пересмотреть и прослушать запись видеоконференции. Пересмотреть ее мы не смогли - на момент подготовки этого текста запись пресс-конференции на сайте думы не открывалась.
О вакцинации в ДРБ
По совету вице-мэра мы стали искать информацию о возможности выбора вакцины на сайте ДРБ. Но мы ее там не нашли. Как пояснил Григорий Семенов, информацию временно "заморозили" после сегодняшней шумихи. Однако мы нашли скриншот:
По словам Семенова, в ДРБ действительно сейчас есть две вакцины - AstraZeneca и Pfizer. "У нас есть определенное количество вакцины Pfizer, мы должны ее использовать, иначе вакцины пропадут". Григорий говорит, что это была такая "разовая акция", но считает, что дать возможность выбирать вакцину было бы хорошо, это ускорило бы темпы вакцинации.
"Если бы у людей появилась такая возможность - выбирать, это сказалось бы на динамике вакцинации.
Но пока такой возможности нет. У нас просто скопились эти вакцины, и мы хотим их израсходовать, не дать им пропасть. И почему, если у нас есть этот Pfizer, мы не можем его предложить тем, кто хочет вакцинироваться именно им?".
Также Григорий говорит, что было бы неплохо учитывать желание людей и при подаче заявки на вакцинацию дать человеку возможность отметить, какой вакциной он хотел бы вакцинироваться. "Сейчас получается так, что мы записываем людей в общую очередь, не зная об их предпочтениях, и потом, когда при обзвоне сообщаем, что у нас AstraZeneca, они не приходят на вакцинацию".
О прививках в центрах вакцинации
Как рассказала "Чайке" Дина Хубларова-Покшане, координатор крупнейшего центра вакцинации в Даугавпилсе на ул. Парадес, 7, на сегодня человек, записываясь на вакцинацию в лечебные учреждения Medexpert или Klīnika LUC, как и в центр массовой вакцинации, не может выбрать какую-либо определенную вакцину. Это невозможно в принципе.
Многие учреждения в стране действительно имеют в наличии несколько вакцин разных производителей, говорит Дина. Но при оформлении заявки учреждение не знает, и таков порядок по всей стране, какие именно вакцины они получат: "Заказывая вакцину, мы просто указываем то количество доз, которое нам может понадобиться. Мы не можем указать, какую конкретно вакцину нам поставлять и, соответственно, не можем знать, вакцину какого производителя нам привезут. Не знает и ни одно другое учреждение, а если кто-то знает, то у меня к ним большой вопрос. Именно поэтому мы и не можем людям гарантировать выбор".
Сейчас Латвия получила большую партию вакцины Pfizer, которая дополнительно будет поставлена в Даугавпилс. Учитывая особенность этой вакцины - очень короткий срок хранения - 5 дней, целесообразно ее использование для организованных групп людей. Но так не будет, что только люди из группы работников системы образования получат эту вакцину, а все остальные только AstraZeneca, например.
Комментируя то, что многие европейские страны сейчас предоставляют своим жителям возможность выбирать вакцину, Дина предполагает, что у жителей Латвии в ближайшее время, скорее всего, такой возможности не будет: "На данный момент у нас непропорциональное распределение вакцин - меньше вакцин Moderna, чуть больше Pfizer и много вакцин AstraZeneca. Именно поэтому мы и не можем людям гарантировать выбор.
Нам непонятно заявление руководителя Даугавпилсской региональной больницы Григория Семенова о возможности предоставления выбора вакцины самим жителям города и региона. Подобным образом преподнесенная информация вводит их в заблуждение".
Руководитель Латгальского медицинского центра, который проводил массовую вакцинацию в ДК и сейчас продолжает вакцинировать жителей Даугавпилса в своем центре, Светлана Лосане также подтвердила, что на сегодня у человека, который записывается на вакцинацию, нет возможности выбрать определенную вакцину. "Это очень сложно с точки зрения логистики и организации процесса, у каждой вакцины свой срок хранения, свои условия хранения. И с этической точки зрения я не понимаю, как такая возможность может быть только у какой-то одной группы населения. Это просто неправильно". В разговоре с нами Светлана предположила, что Ливия Янковска просто что-то напутала или неправильно поняла. "Я не думаю, что со стороны Ливии был какой-то злой умысел или какие-то политические цели, как сейчас пишут. Я думаю, что это просто ошибка какая-то"…