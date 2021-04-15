"Я поступил гадко": Данила Козловский о расставании с Ольгой Зуевой, встрече с Путиным и отношении к Навальному

О расставании с Ольгой Зуевой

Данила Козловский рассказал в интервью, что расстался с актрисой Ольгой Зуевой.

"Мы расстались. Я не готов говорить почему. Не хочу анализировать. Это наша жизнь, глубоко наша, но куда правильнее сказать, что

я поступил совершенно несправедливо по отношению к Оле, чего она не заслуживает. Я бы даже сказал, гадко, но больше ничего говорить не буду", - сказал Козловский.

Он также признался, что тяжело переживает разрыв. Артист отметил, что не хочет, чтобы расставание сказывалось на его общении с дочерью.

Отношения между актерами завязались несколько лет назад, жить вместе Козловский и Зуева стали в 2015 году. 2 марта 2020 года появилась новость о том, что у Данилы Козловского и Ольги Зуевой родилась дочь.

О митингах в России и отношении к Алексею Навальному

"Как к этому можно относиться, когда силой разгоняют людей, не дают им высказать свою позицию, бьют кирзовыми сапогами в живот, в лицо. Как к этому можно относиться?" - сказал актер. Он отметил, что к любому проявлению насилия он относится абсолютно негативно.

Козловский также признался, что не выходил на митинги в поддержку Алексея Навального.

"Я прекрасно понимаю, почему это происходит и что люди, которые вышли на улицу, для себя защищают, о чем они хотят сказать. Я к этому отношусь абсолютно уважительно.

Но я не чувствовал за собой какой-то убежденности выходить на улицу. Я не понимал, я не мог для себя сформулировать, зачем мне сейчас нужно выходить на улицу", - отметил он.

Актер отметил, что сейчас российский политик Алексей Навальный не вызывает у него доверия.

"Сказать, что я вижу его политиком или президентом страны - нет, скорее, нет. На сегодняшний день я так сказать не могу", - сказал он.

При этом Козловский не исключает, что через несколько лет его отношение к Навальному может измениться.

Актер отметил, что в России негативно относятся к людям, которые не хотят выходить на митинги в поддержку Навального.

"Меня абсолютно бесит, что создается такой вакуум, такая токсичность, что у тебя не остается выбора. Ты должен занять либо ту, либо другую позицию. И ты в принципе не можешь сказать: Ребята, подождите, я не знаю еще, хочу ли я выходить на митинги. Дайте мне разобраться, я не понимаю. Возможность выбора - ее не оставляют, и это одна из больных проблем.

Если кто-то скажет: "Я за действующую власть, я за Путина", - он будет просто уничтожен, катком проеден. Сразу же", - указал он.

О Владимире Путине

Данила Козловский признался, что он не будет голосовать за Владимира Путина на следующих выборах.

"Я против несменяемости власти. Я не верю, что можно тридцать лет успешно руководить страной.

Любое долголетие власти - это синоним застоя. Исторических примеров довольно много, в том числе и в нашей стране", - отметил он.

Актер рассказал, что дважды виделся с Владимиром Путиным, при этом чувствовал себя некомфортно: "Я не умею себя вести в подобных компаниях. Все-таки ты сидишь с главой государства, с определенными политическими деятелями. У тебя есть определенные мысли, соображения. Это может не совпадать с твоим сегодняшним настроением. При этом ты являешься частью компании людей, для которых это важно".