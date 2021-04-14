В пустующем здании на улице Матиса обрушились перекрытия. Оно будет снесено
В ночь на среду в Риге у развалин на улице Матиса, 54, рухнули перекрытия, сообщает агентство LETA.
В ночь на среду в Риге у развалин на улице Матиса, 54, рухнули перекрытия, сообщает агентство LETA.
Бывшее жилое здание квалифицировано как развалины категории А и является нежилым, поэтому люди в результате происшествия не пострадали.
На месте происшествия дежурит экипаж муниципальной полиции Риги.
Прилагающая к зданию часть улицы ограничена.
10 марта этого года Рижская дума издала решение о принудительном приведении постройки в порядок, однако никаких работ со стороны совладельцев начато не было.
Развалины на Матиса, 54, - бывшее жилое здание, гаражи и сараи. Недвижимость принадлежит нескольким совладельцам.
Во время визуального осмотра было констатировано, что у жилого здания нет крыши, не восстановлены или снесены дымоходы и часть брандмауэра, который может потерять свой конструктивный образ. И фасады здания, направленные на улицу Матиса, повреждены и затянуты сетью.
Со стен здания мусор и фильтрат. Деревянные стены гнилые, окна без остекления. В конструкциях зданий растут кустарники и деревья. Кроме того, установлено, что здание пострадало от пожара, последствия которого видны до сих пор. На территории дома есть бытовой мусор и различные строительные элементы.