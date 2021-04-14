Ср, 14.04.2021
Я лично был знаком с братом Хазуевой. В принципе, это не секрет, что она является супругой Рамзана Кадырова, в республике это все знают. Тумсо Абдурахманов, оппозиционный чеченский блогер
Тумсо Абдурахманов, оппозиционный чеченский блогер

В пустующем здании на улице Матиса обрушились перекрытия. Оно будет снесено

ФОТО: "Apollo" aculiecinieks

В ночь на среду в Риге у развалин на улице Матиса, 54, рухнули перекрытия, сообщает агентство LETA.

Бывшее жилое здание квалифицировано как развалины категории А и является нежилым, поэтому люди в результате происшествия не пострадали.

На месте происшествия дежурит экипаж муниципальной полиции Риги.

Прилагающая к зданию часть улицы ограничена.

Департамент собственности Рижской думы в четверг, 15 апреля, начнет работы по демонтажу, а расходы за это будут взысканы с владельца.

10 марта этого года Рижская дума издала решение о принудительном приведении постройки в порядок, однако никаких работ со стороны совладельцев начато не было.

Развалины на Матиса, 54, - бывшее жилое здание, гаражи и сараи. Недвижимость принадлежит нескольким совладельцам. 

Во время визуального осмотра было констатировано, что у жилого здания нет крыши, не восстановлены или снесены дымоходы и часть брандмауэра, который может потерять свой конструктивный образ. И фасады здания, направленные на улицу Матиса, повреждены и затянуты сетью.

Со стен здания мусор и фильтрат. Деревянные стены гнилые, окна без остекления. В конструкциях зданий растут кустарники и деревья. Кроме того, установлено, что здание пострадало от пожара, последствия которого видны до сих пор. На территории дома есть бытовой мусор и различные строительные элементы.

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