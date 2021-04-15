Иева Адамс перенесла серьезную операцию

Изданию Privātā Dzīve Адамс объяснила: "Начало года провела в агонии боли, пока не сходила к врачу".

Причиной недуга, возможно, стало падение с качелей в детстве.

Операция длилась четыре часа. Медики освободили зажатый в спине нерв и удалили часть диска. Неделю после хирургического вмешательства Иева испытывала страшные боли, которые постепенно ушли.