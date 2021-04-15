Иева Адамс перенесла серьезную операцию
Латвийская предпринимательница и ведущая YouTube-шоу Dž. Spot Иева Адамс перенесла операцию на спине.
Латвийская предпринимательница и ведущая YouTube-шоу Dž. Spot Иева Адамс перенесла операцию на спине.
Изданию Privātā Dzīve Адамс объяснила: "Начало года провела в агонии боли, пока не сходила к врачу".
Причиной недуга, возможно, стало падение с качелей в детстве.
Операция длилась четыре часа. Медики освободили зажатый в спине нерв и удалили часть диска. Неделю после хирургического вмешательства Иева испытывала страшные боли, которые постепенно ушли.
"Теперь, я преимущественно, "лежачая недвижимость", но стараюсь делать упражнения, рекомендованные физиотерапевтом. Ужас, но мне нельзя сидеть месяц - только лежать, стоять и ходить!" - призналась Адамс.