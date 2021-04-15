Чт, 15.04.2021
Если бы вакцинация была поручена семейным врачам и им было предоставлено необходимое количество вакцин, результат был бы в четыре-шесть раз лучше, чем сегодня. Ингрида Цирцене, экс-министр здравоохранения
Ингрида Цирцене, экс-министр здравоохранения

Иева Адамс перенесла серьезную операцию

Ieva Adamss ФОТО: Zilgma Kukle/LETA

Латвийская предпринимательница и ведущая YouTube-шоу Dž. Spot Иева Адамс перенесла операцию на спине.

Изданию Privātā Dzīve Адамс объяснила: "Начало года провела в агонии боли, пока не сходила к врачу".

Причиной недуга, возможно, стало падение с качелей в детстве. 

Операция длилась четыре часа. Медики освободили зажатый в спине нерв и удалили часть диска. Неделю после хирургического вмешательства Иева испытывала страшные боли, которые постепенно ушли.

"Теперь, я преимущественно, "лежачая недвижимость", но стараюсь делать упражнения, рекомендованные физиотерапевтом. Ужас, но мне нельзя сидеть месяц - только лежать, стоять и ходить!" - призналась Адамс.

НАВЕРХ
Back