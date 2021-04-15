Фитнес-модель Юта Валдмане стала жертвой моббинга в Сети со стороны врача. Медцентр принес свои извинения

Женщина, которая, согласно информации в Сети, работает эндокринологом в Veselības centrs 4, оставила в адрес Валдмане несколько грубых комментариев.

Под снимками Юты на отдыхе она написала:

"Тебе комплименты говорят только дегенераты. Ты воняешь. Знаешь это?" 4

В других комментариях медик издевалась над уровнем английского языка Валдмане. Она также оставила около десяти других оскорбляющих комментариев под другими снимками Юты. Врач Veselības centrs 4 в жесткой форме высказалась о внешности, зубах, языке и других качествах красавицы.

После этого Юта обратилась за разъяснением в медицинское учреждение. Она поделилась скриншотами: "Чтобы вы знали, какой человек у вас работает".

Валдмане объяснила, что подобные действия никого не красят в любом возрасте. Это также не является хорошим примером для наших детей. После обращения модели в учреждение с сайта медицинского центра пропала информация, что данный человек у них работает. Представители Veselības centrs 4 принесли свои извинения модели.

"Спасибо, что сообщили об этой проблеме! Veselības centrs 4 отстранился от публичных высказываний доктора Дагнии - ее комментарии не выражают мнение центра. Врач на данный момент не практикует у нас. Мы против агрессии любого вида", - написали представители Veselības centrs 4.