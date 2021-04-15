Чт, 15.04.2021
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Кришьянис Кариньш

В Голливуде переснимут картину "Ирония судьбы, или С легким паром!"

Кадр из фильма "Ирония судьбы". ФОТО: скриншот

Российский режиссер Марюс Вайсберг снимет англоязычный ремейк фильма "Ирония судьбы". Об этом пишет Esquire.

Съемки запланированы на лето 2021 года. Известно, что они пройдут в Бостоне. В фильме сыграют голливудские актеры Эмма Робертс, Томас Манн, Гаррет Хедлунд и Бритт Робертсон.

Сценарий поручен Тиффани Полсен "Пара на праздники" (Holidate). Продюсерами выступят Винсент Ньюман ("Мы — Миллеры"), Владимир Кошелев и Марина Беспалова. Сам Вайсберг станет креативным продюсером фильма.

Напомним, 1 января 2021 года картине Эльдара Рязанова "Ирония судьбы, или С легким паром!" исполнилось 45 лет с премьеры картины. 

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