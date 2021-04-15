В Голливуде переснимут картину "Ирония судьбы, или С легким паром!"
Российский режиссер Марюс Вайсберг снимет англоязычный ремейк фильма "Ирония судьбы". Об этом пишет Esquire.
Российский режиссер Марюс Вайсберг снимет англоязычный ремейк фильма "Ирония судьбы". Об этом пишет Esquire.
Съемки запланированы на лето 2021 года. Известно, что они пройдут в Бостоне. В фильме сыграют голливудские актеры Эмма Робертс, Томас Манн, Гаррет Хедлунд и Бритт Робертсон.
Сценарий поручен Тиффани Полсен "Пара на праздники" (Holidate). Продюсерами выступят Винсент Ньюман ("Мы — Миллеры"), Владимир Кошелев и Марина Беспалова. Сам Вайсберг станет креативным продюсером фильма.
Напомним, 1 января 2021 года картине Эльдара Рязанова "Ирония судьбы, или С легким паром!" исполнилось 45 лет с премьеры картины.