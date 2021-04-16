Алла Пугачева о Manizha: "При как танк. Как настоящая русская женщина"
Примадонна российской эстрады Алла Пугачева стала гостьей YouTube-шоу Максима Галкина "Музыкалити". Вместе с ней в выпуске принимала участие певица Юлия Зиверт (Zivert).
Примадонна российской эстрады Алла Пугачева стала гостьей YouTube-шоу Максима Галкина "Музыкалити". Вместе с ней в выпуске принимала участие певица Юлия Зиверт (Zivert).
Примечательно, что выпуск был опубликован прямо ко дню рождения Аллы Борисовны. 15 апреля артистке исполнилось 72 года.
Одним из треков, который Галкин дал послушать гостям, была песня Manizha "Russian woman", с которой она представит Россию на "Евровидении-2021".
Надо сказать, что Алла Борисовна узнала композицию сразу: "О, Манижа!". Она призналась, что ей нравится эта певица, но от песни она не в восторге. Зиверт с ней согласилась.
"Во-первых, она личность... А песня как раз для "Евровидения". Я бы вообще начала с того, что: "Знаю, что ничего не получу, но я русская женщина, плевала я на все". Такой текст был бы замечательным", - указала Пугачева.
Песня была оценена в 21 балл. Максим Галкин отметил, что они все желают Manizha победы на "Евровидении".
"Ты классная! Классная. И ничего не бойся. При как танк. Как настоящая русская женщина!" - подытожила Примадонна.
Видео: "Музыкалити" - Алла Пугачева и Юлия Зиверт