Пт, 16.04.2021
Как к этому можно относиться, когда силой разгоняют людей, не дают им высказать свою позицию, бьют кирзовыми сапогами в живот, в лицо. Как к этому можно относиться? Данила Козловский
Данила Козловский
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Михаил Ефремов впервые увиделся с родными в колонии

Недавно российскому актеру Михаилу Ефремову, отбывающему срок в Белгородской колонии ИК-4, наконец разрешили свидания с родными. Артиста смогла навестить супруга - Софья Кругликова. До этого Ефремов поддерживал регулярную связь с родственниками при помощи писем и по телефону. Об этом сообщает StarHit.ru.

Известно, что в ближайшее время к Ефремову намерены отправиться его адвокаты.

"Будем подписывать и затем подавать кассационную жалобу. Условия содержания моего подзащитного устраивают, насколько мне известно, со здоровьем у него проблем нет, все хорошо. Работает, но есть и свободное время, в целом жизнь там в человеческих условиях", - цитирует издание представителя актера Петра Хархорина.

В колонии актер работает на швейном производстве - вставляет замки в молнии защитных костюмов. Ему предлагали должность завклубом, но он отказался. СМИ сообщают, что Ефремова в колонии уважают, называют "дядей Мишей" и ладят с ним. 

Иван Охлобыстин рассказал журналистам, что пишет Ефремову письма в тюрьму, а также планирует встретиться с ним, как только появится возможность. 

Напомним, что в Москве начался суд над тремя свидетелями, которые прошлым летом на заседаниях выступали в защиту Михаила Ефремова. 

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