Михаил Ефремов впервые увиделся с родными в колонии

Известно, что в ближайшее время к Ефремову намерены отправиться его адвокаты.

"Будем подписывать и затем подавать кассационную жалобу. Условия содержания моего подзащитного устраивают, насколько мне известно, со здоровьем у него проблем нет, все хорошо. Работает, но есть и свободное время, в целом жизнь там в человеческих условиях", - цитирует издание представителя актера Петра Хархорина.

В колонии актер работает на швейном производстве - вставляет замки в молнии защитных костюмов. Ему предлагали должность завклубом, но он отказался. СМИ сообщают, что Ефремова в колонии уважают, называют "дядей Мишей" и ладят с ним.

Иван Охлобыстин рассказал журналистам, что пишет Ефремову письма в тюрьму, а также планирует встретиться с ним, как только появится возможность.