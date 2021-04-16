"Евровидение-2021": фаворит Ани Лорак с песней Киркорова и инди-рок из Литвы

В специальной рубрике "Евровидение-2021" RUS TVNET будет знакомить читателей с участниками этого года, а также рассказывать самые свежие новости о конкурсе.

Напомним, в 2020 году было определено, что хозяином состязания станет крупнейший город Нидерландов - Роттердам. Однако из-за пандемии Covid-19 конкурс не состоялся. В итоге прошло промо-шоу Eurovision: Europe! Shine a Light, где было объявлено, что Роттердам примет конкурс в 2021 году.

Фаворит Ани Лорак из Эстонии

38-летний Уку Сувисте известен в Эстонии как певец, пианист и музыкальный продюсер.

Известность пришла к нему в 2005 году после участия в шоу молодых исполнителей Kaks takti ette, где он занял 3-е место.

В 2006 году вышел его дебютный сингл It’s Christmas Time, а после он вошел в состав группы Lament.

В 2010 году Уку принял участие в международном конкурсе молодых исполнителей "Новая волна". После конкурса он выпустил первый русскоязычный сингл "Ищу тебя".

Любопытный факт: у Уку есть видеоклип, сделанный при поддержке Министерства обороны Эстонии и ЮНИСЕФ на песню Võitmatu.

Уку - участник многочисленных шоу и телепроектов. Он принимал участие в третьем сезоне эстонской версии шоу "Один в один". Но самый большой успех ему принесло шоу "Голос" на Первом канале. В ноябре 2018 года он предстал перед жюри программы.

Эстонец Уку Сувисте мгновенно очаровал всю женскую половину зала. Красавец с хорошим голосом и трогательным тембром выбрал песню Эда Ширана Perfect. К нему повернулись Ани Лорак и Сергей Шнуров. Но кажется, что Уку уже заранее решил, кого он хочет видеть своим наставником, и отправился в команду к Ани.

Участие в этой программе сделало Уку Сувисте еще более успешным и узнаваемым в российском шоу-бизнесе. Кстати, он даже признавался, что стал лучше говорить по-русски.

В национальном отборе на "Евровидение-2020" Уку стартовал с песней Филиппа Киркорова What Love Is. Певец победил и должен был представлять Эстонию на конкурсе в Роттердаме. Но вмешалась пандемия.

Эстонский вещатель организовал еще один отбор. В нем участие опять принял Уку. При поддержке команды Dream Team и Филиппа Киркорова он подготовил новую песню - The Lucky One. 6 марта исполнитель победил в национальном отборе, и было решено, что именно он представит Эстонию на "Евровидении-2021"

Видео: Уку Сувисте - The Lucky One

Самобытный поп-рок из Литвы

The Roop - литовская поп-рок-группа из Вильнюса, в состав которой входят три человека: Вайдотас Валюкявичюс (вокал и клавишные), Робертас Баранаускас (перкуссия) и Мантас Банишаускас (гитара).

Группа называет свой музыкальный стиль смесью поп-рока и инди. Образовалась она в 2014 году. Это союз уже опытных музыкантов.

The Roop выступают по всему миру - от Литвы до Бельгии, от Сербии до Бразилии.

Впервые они попробовали свои силы в национальном отборе на "Евровидение" в 2018 году. Вторая попытка принесла им победу. Именно The Roop должны были представлять Литву на "Евровидении-2020" с песней On Fire.

Букмекеры пророчили артистам победу, и даже были версии, что они составят конкуренцию суперпопулярным Little Big. Но из-за пандемии конкурс перенесли и группа написала новую песню, а литовский вещатель LRT принял решение не давать The Roop автоматическое право представить Литву на "Евровидении" в 2021 году.

Таким образом, прошел еще один национальный отбор. Группа The Roop победила с песней Discoteque о внутренней свободе.

"Все барьеры идут изнутри. Поэтому эта песня и движения в клипе ставят целью освободить наш разум, который слишком много занимается самокритикой, страхом показаться другим, нежеланием принимать свое тело и даже ограничивает вашу привлекательность", - говорит о песне Вайдотас.

Клип снят в духе кинофильмов 1980-х. В создании видео участвовал режиссер Саулюс Барадинскас.