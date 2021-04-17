"Там ценится так называемый вокал, в котором на самом деле никто ничего не понимает": Агутин о шоу "Голос"

Леонид Агутин несколько сезонов был наставником на шоу "Голос". Потому ему знакома изнанка этого проекта. Музыкант рассказал а моментах, которые его не устраивают.

Он объяснил, что шоу "Голос", к его сожалению, это соревнование по вокалу. Конечно, он рад популярности проекта, но, по его мнению, в "Голосе" преимущество исключительно у тех, кто громче всех поет.

"Там ценится не просто исполнительское мастерство, а именно так называемый пресловутый вокал, в котором на самом деле никто ничего не понимает", - уверен артист.

По мнению Агутина, из-за этого конкурсантов рассматривают как спортсменов, за которых интересно болеть и переживать, пока идет шоу.

Певец также указал, что как только проект завершается, то зрители не продолжают слушать своего фаворита, а возвращаются к прослушиванию тех, кого они уже слушали раньше.