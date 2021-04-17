"Евровидение 2021": скандал с зоозащитниками и возмущение церкви

В специальной рубрике "Евровидение-2021" RUS TVNET будет знакомить читателей с участниками этого года, а также рассказывать самые свежие новости о конкурсе.

Напомним, в 2020 году было определено, что хозяином состязания станет крупнейший город Нидерландов - Роттердам. Однако из-за пандемии Covid-19 конкурс не состоялся. В итоге прошло промо-шоу Eurovision: Europe! Shine a Light, где было объявлено, что Роттердам примет конкурс в 2021 году.

Скандал с зоозащитниками

Go-A (Гоу_Ей) - украинская проект, объединяющая в своем творчестве народный вокал, танцевальные биты, африканские барабаны и мощный гитарный драйв.

За период существования коллектив успел принять участие во многих фестивалях: "Джаз Коктебель", "Страна грез", "Гогольфест", "Ведалайф", "Kyiv Open Air", "Белые ночи vol2" и другие. Также группа неоднократно выступала за пределами Украины.

В начале 2020 года стало известно об участии группы Go_A в украинском национальном отборе на Евровидение. Финальное шоу состоялось 23 февраля в Киеве и завершилось победой Go_A с песней "Соловей". После официальной отмены конкурса из-за пандемии, украинский вещатель UA:Перший заявил о том, что не будет проводить новый национальный отбор.

Участие в "Евровидении-2021" предложили Go_A. Музыканты приняли предложение вещателя. На "Евровидение" музыканты отправляются с песней "Шум", в основу которой положена обрядовая игра веснянка. Как отмечает группа - это современное переосмысление архаичной игры с элементами древнего магического обряда.

Как только в Сети появился клип, то возник скандал с зоозащитниками. Они считают, что музыканты задействовали в съемках клипа редкую птицу, занесенную в Красную книгу.

Специалисты привлекли независимых орнитологов, которые подтвердили UAnimals, что в клипе сняли представителя вида курганника степного, который находится под угрозой исчезновения. Для того, чтобы владеть подобной птицей, нужны документы.

Представители организации UAnimals отмечают, что в Украине разрешение на эксплуатацию этого вида птиц получить невозможно. Кроме того, как указали зооактивисты, они оценили видео и сделали вывод, что птица продолжительное время содержалась в неволе.

Ни музыканты, ни украинские власти пока на эти обвинения не отреагировали.

Видео: Go_A - "Шум"

Елена Цагрину, ее "Дьявол" и скандал с церковью

Элена Цагрину - одна из звезд греческой поп-сцены.

Артистка родилась в Афинах. Известность в 14 лет ей принесло шоу талантов Greece Got Talent, где она дошла до полуфинала. После чего была солисткой в музыкальном коллективе.