Сб, 17.04.2021
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Вадим Кобзев, адвокат Алексея Навального

"Евровидение 2021": скандал с зоозащитниками и возмущение церкви

Go_A ФОТО: скриншот видео с YouTube

18 и 20 мая в Роттердаме пройдут первые полуфиналы 65-го международного конкурса "Евровидение". Большой финал запланирован на 22 мая. Нидерландский город должен был принять "Евровидение" в 2020 году, но мероприятие было отменено из-за пандемии коронавируса. 

В специальной рубрике "Евровидение-2021" RUS TVNET будет знакомить читателей с участниками этого года, а также рассказывать самые свежие новости о конкурсе. 

Напомним, в 2020 году было определено, что хозяином состязания станет крупнейший город Нидерландов - Роттердам. Однако из-за пандемии Covid-19 конкурс не состоялся. В итоге прошло промо-шоу Eurovision: Europe! Shine a Light, где было объявлено, что Роттердам примет конкурс в 2021 году.

Скандал с зоозащитниками

Go-A (Гоу_Ей) - украинская проект, объединяющая в своем творчестве народный вокал, танцевальные биты, африканские барабаны и мощный гитарный драйв.

За период существования коллектив успел принять участие во многих фестивалях: "Джаз Коктебель", "Страна грез", "Гогольфест", "Ведалайф", "Kyiv Open Air", "Белые ночи vol2" и другие. Также группа неоднократно выступала за пределами Украины.

В начале 2020 года стало известно об участии группы Go_A в украинском национальном отборе на Евровидение. Финальное шоу состоялось 23 февраля в Киеве и завершилось победой Go_A с песней "Соловей". После официальной отмены конкурса из-за пандемии, украинский вещатель UA:Перший заявил о том, что не будет проводить новый национальный отбор. 

Участие в "Евровидении-2021" предложили Go_A. Музыканты приняли предложение вещателя. На "Евровидение" музыканты отправляются с песней "Шум", в основу которой положена обрядовая игра веснянка. Как отмечает группа - это современное переосмысление архаичной игры с элементами древнего магического обряда.

Как только в Сети появился клип, то возник скандал с зоозащитниками. Они считают, что музыканты задействовали в съемках клипа редкую птицу, занесенную в Красную книгу.

Специалисты привлекли независимых орнитологов, которые подтвердили UAnimals, что в клипе сняли представителя вида курганника степного, который находится под угрозой исчезновения. Для того, чтобы владеть подобной птицей, нужны документы. 

Представители организации UAnimals отмечают, что в Украине разрешение на эксплуатацию этого вида птиц получить невозможно. Кроме того, как указали зооактивисты, они оценили видео и сделали вывод, что птица продолжительное время содержалась в неволе.

Ни музыканты, ни украинские власти пока на эти обвинения не отреагировали. 

Видео: Go_A - "Шум"

Елена Цагрину, ее "Дьявол" и скандал с церковью

Элена Цагрину - одна из звезд греческой поп-сцены. 

Артистка родилась в Афинах. Известность в 14 лет ей принесло шоу талантов Greece Got Talent, где она дошла до полуфинала. После чего была солисткой в музыкальном коллективе. 

В 2018 году Элена начала сольную карьеру, выпустив сингл с символическим названием "Pame Ap’ Tin Arhi" ("Давай начнем с начала").

Далее последовали и другие синглы с видеоклипами на YouTube, где они собрали миллионы просмотров. Певица также является участницей многочисленных шоу и телепроектов. Элена также сделала успешную карьеру на телевидении.

25 ноября 2020 года национальный вещатель CyBC официально объявил о том, что Элена Цагрину представит Кипр на конкурсе Евровидение-2020. Певица была выбрана закрытым внутренним отбором. Позже было принято решение отправить ее на конкурс и в 2021 году. 

Элена уже успела наделать шуму в СМИ со своей конкурсной песней "El Diablo". Кипрская православная церковь (КПЦ) утверждает, что в песне El Diablo ("Дьявол") содержится повествование об ужасной субкультуре, которая "поощряет поклонение дьяволу и подчинение ему".

КПЦ отмечает, что реакцию на эту песню синод получает каждый день. Также утверждается, что песня идет вразрез с "греческими и православными традициями" народа и разрушает "моральные устои страны".

Церковь предлагала заменить песню на такую, которая отразит "историю, культуру, традиции и убеждения" народа. 

Телерадиовещательная корпорация CyBC (RIK) заявила, что песню менять не будет. Председатель совета директоров компании Андреас Франгос объяснил, что она ссылается на метафоры и это лишь описание сложных взаимоотношений девушки с "плохим парнем". В КПЦ с ним не согласились. 

Власти Кипра отказались вмешиваться в этот конфликт, сообщил глава пресс-службы президента Виторас Пападопулос. Его заявление передает РИА Новости.

Пападопулос подчеркнул, что правительство уважает точку зрения Священного синода или тех, кто не согласен с названием песни для конкурса.

"В то же время правительство полностью уважает духовную и художественную свободу творчества, которая не может быть неверно истолкована или ограничена из-за названия песни, и не следует придавать ему ненужные масштабы", - добавил он.

Видео: Элена Цагрину - "El Diablo"

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