17-летняя Дарья Чеботарева стала известной не только после того, как исполнила кавер на песню "Апрель" Виктора Цоя, получивший свыше 190 тысяч просмотров (клип сейчас заблокирован за нарушение авторских прав). В 2019 году в составе дуэта The Gardens Дарья стала финалисткой латвийского шоу X Faktors. Именно тогда к ней впервые стали подходить на улице, узнавать в магазинах и спрашивать автограф.

В редакцию 17-летняя Дарья Чеботарева пришла вместе с мамой Еленой Чеботаревой. Это совершенно неудивительно, ведь внешне девушка выглядит очень юной и тихой. Лишь уже в процессе беседы, когда речь зашла о любимых исполнителях, она осмелела и расцвела. Голос стал громче, а тон - настойчивее. Мама поддерживает дочь на всех конкурсах и проектах, хотя сама далека от музыкального мира - работает бухгалтером. На музыкальный вкус и увлечение дочери вокалом повлиял любимый папа Игорь, который не понаслышке знает, что такое сцена. В молодости мужчина был солистом рижской панк-рок-группы.

За последние пять лет Дарья Чеботарева принимала участие в нескольких конкурсах и телепроектах в Латвии и за ее пределами. Самыми крупными стали Bravo в Эстонии и X Faktors в Латвии. Последний подарил девушке узнаваемость на всю страну.

1 апреля 2021 года на YouTube-канале The Rigans Band был опубликован кавер на песню Виктора Цоя "Апрель". За считаные дни видео собрало свыше 190 тысяч просмотров, но клип заблокировали за нарушение авторских прав, хотя команда обжаловала это решение.