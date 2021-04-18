Дарья Чеботарева из Риги: популярность после X Faktors, 190 тысяч просмотров на YouTube и блокировка клипа
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17-летняя Дарья Чеботарева стала известной не только после того, как исполнила кавер на песню "Апрель" Виктора Цоя, получивший свыше 190 тысяч просмотров (клип сейчас заблокирован за нарушение авторских прав). В 2019 году в составе дуэта The Gardens Дарья стала финалисткой латвийского шоу X Faktors. Именно тогда к ней впервые стали подходить на улице, узнавать в магазинах и спрашивать автограф.
В редакцию 17-летняя Дарья Чеботарева пришла вместе с мамой Еленой Чеботаревой. Это совершенно неудивительно, ведь внешне девушка выглядит очень юной и тихой. Лишь уже в процессе беседы, когда речь зашла о любимых исполнителях, она осмелела и расцвела. Голос стал громче, а тон - настойчивее. Мама поддерживает дочь на всех конкурсах и проектах, хотя сама далека от музыкального мира - работает бухгалтером. На музыкальный вкус и увлечение дочери вокалом повлиял любимый папа Игорь, который не понаслышке знает, что такое сцена. В молодости мужчина был солистом рижской панк-рок-группы.
За последние пять лет Дарья Чеботарева принимала участие в нескольких конкурсах и телепроектах в Латвии и за ее пределами. Самыми крупными стали Bravo в Эстонии и X Faktors в Латвии. Последний подарил девушке узнаваемость на всю страну.
1 апреля 2021 года на YouTube-канале The Rigans Band был опубликован кавер на песню Виктора Цоя "Апрель". За считаные дни видео собрало свыше 190 тысяч просмотров, но клип заблокировали за нарушение авторских прав, хотя команда обжаловала это решение.
Первый сценический опыт
Дарья Чеботарева помнит, что пела уже с трех лет. Все раннее детство она пела русские народные песни вместе со своей бабушкой. Когда же девочка пошла в школу, то о том, что она имеет музыкальный слух и хороший голос, стали говорить не только родные, но и ее учителя и одноклассники.
Мама Дарьи Елена Чеботарева к этому увлечению и мечтам о сцене была настроена скептически. Ее не прельщало подобное будущее для дочери. Она часто повторяла ей, что сначала следует получить хорошее образование. Но со временем, как говорит Даша, мама сдалась, а после нескольких побед на конкурсах сказала: "Да, ты - певица!".
Первой талант ученицы заметил педагог по английскому языку.
"Первое живое выступление было во втором классе", - вспоминает Даша.
Тогда девочке следовало спеть песню на английском языке. Конечно, такому маленькому ребенку было трудно не то что выучить песню на неродном языке, но и читать на нем. Тут на помощь пришел папа. Он сел и написал текст песни русскими буквами, чтобы Дарья могла его прочитать и выучить.