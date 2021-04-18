Дочь Заворотнюк разорила фирму матери, а Муцениеце рассталась с олигархом, который подарил Maybach?

Дочь Анастасии Заворотнюк разорила ее фирму?

Популярная актриса Анастасия Заворотнюк несколько лет борется с тяжелым онкологическим заболеванием. СМИ пишут, что актриса переписала две принадлежащие ей компании на родных, как только узнала о заболевании.

Компания "Азарт Продакшн" записана на ее старшую дочь Анну. Организация, которая занимается кино и сериалами была создана еще в 2009 году. Известно, что фирма раньше приносила доход, но сейчас она закрывается. Очевидно бизнес так и не пошел.

Происходящее стало причиной появления громких заголовков в желтых изданиях:

"Дочь Анастасии Заворотнюк не оправдала надежд матери и разорила ее фирму", "Налоговая служба закрывает бизнес Анастасии Заворотнюк", "Компании тяжелобольной Анастасии Заворотнюк потерпели крах" и т. д.

Журналисты сообщают, что Анна Заворотнюк недавно переехала в свою новую московскую квартиру. Источник своих доходов она не раскрывает. Есть информация, что Анна зарабатывает от рекламы в соцсетях.

Напомним, ранее Анна жила вместе с матерью в ее подмосковном особняке.

Издание "Комсомольская правда" пишет, что единственное, что сейчас осталось у Анастасии Заворотнюк - это счет ИП, на который актриса когда-то получала гонорары за съемки. Но с 2018 года налоговая служба его "заморозила" из-за того, что актриса не платила налоги и не предоставляла декларации.

Скорее всего ничего страшного не произошло и это просто стандартная процедура, ведь Анастасия и правда два года не снимается, а значит не использует этот счет.

Агата Муцениеце рассталась с олигархом, который подарил Maybach?

Прошел почти год с того дня, как Павел Прилучный и Агата Муцениеце расстались. Недавно выяснилось, что Агата до сих пор не отошла от развода.

"В юности я была уверенной в себе девушкой, но в браке эта уверенность куда-то делась… Сейчас я чувствую, что та энергия возвращается!" - цитирует звезду Popcake.tv.

Агата отмечает, что общественность еще не скоро увидит ее в компании кавалера. Ей хочется погулять и полностью посвятить себя работе. Слух о романе с олигархом она опровергла.

"Мне казалось, что я готова к новому роману… Я даже сходила на свидание, но поняла, что пока не хочу серьезных отношений, еще погуляю", - призналась она.

Слова актрисы послужили толчком к новым желтому заголовку в прессе: "Агата Муцениеце рассталась с олигархом, который подарил Maybach"

Ранее сотрудник Первого канала Алексей Шаранин рассказал СМИ, что недавно бойфренд преподнес Муцениеце в подарок Maybach за 10 миллионов рублей.