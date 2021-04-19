На сцене с Примадонной: Кристина Корвин о "Новой волне", блогере Lee Kei и хите, который приписали "Ранеткам"

За спиной у Кристины Корвин несколько музыкальных коллективов и проектов. Многие ее песни становились хитами и звучали на латвийских дискотеках в 2000-х. Девушка успела принять участие в качестве бэк-вокалистки на "Новой волне", когда та еще проходила в Юрмале. Разогревала легендарных ATB, но, как она выразилась сама, после участия в треке популярного блогера Lee Kei "Чика на припеве" (проект "Всего лишь два парня") теперь на ней "клеймо по жизни". Однако Кристина не останавливается - она не только востребованный педагог, но и плодотворная артистка. Лишь за 2021 год она уже успела выпустить две песни - "Горе от ума", которая очень полюбилась слушателям, и "Разрядились".

Кристина Корвин ФОТО: личный архив Кристины Корвин

"Мама говорит, что уже в 2 года я подбирала мелодии, услышанные по радио, на детском пианино", - вспоминает Кристина.

ФОТО: личный архив Кристины Корвин

В 5 лет девочку отдали в музыкальную школу, а в 6 она уже поступила в профессиональную музыкальную школу им. Эмиля Дарзиня (по классу арфы). После 9-го класса перешла в музыкальный колледж Язепа Медыня. Его она окончила по классу фортепиано.

ФОТО: личный архив Кристины Корвин

Но ее душа стремилась к джазу! Кристина приняла решение поступать в Педагогическую академию (RPIVA), поскольку на тот момент только там было отделение популярного и джазового вокала.

"Сразу не поступила, но с моим аттестатом меня уговорили на специальность дирижера хора с последующим переходом на джазовое. Я согласилась, отучилась год и со второго курса уже вовсю поглощала джаз!

Помню как сейчас - мне 20 лет, и я наконец-то учусь тому, о чем мечтала всю жизнь! Сейчас я дипломированный педагог популярного и джазового вокала. Но с таким опытом в других музыкальных областях! Ух!" - восклицает певица.

ФОТО: личный архив Кристины Корвин

Кристина Корвин признается, что в конкурсах она принимала участие мало.

"Мой первый конкурс был в 11 лет - "Мини-мисс Лимпопо", мы там и пели, и танцевали, и дефиле показывали, помню, надо было пропускать две недели школы, чтобы каждый день ездить на разные занятия, чтобы к нему подготовиться. Нам шили невероятное количество нарядов. В итоге получила звание "Мини-мисс фантазия". В том же году меня пригласили вести "Янтарную звезду", это был классный опыт!" - рассказывает девушка.

ФОТО: личный архив Кристины Корвин

С 2004 по 2007 год она была солисткой проекта Molodoj feat. Christeen. Как говорит Кристина, это был "легендарный поп-рэп-проект".

ФОТО: личный архив Кристины Корвин