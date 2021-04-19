На сцене с Примадонной: Кристина Корвин о "Новой волне", блогере Lee Kei и хите, который приписали "Ранеткам"

33-летняя латвийская певица и вокальный педагог Кристина Корвин мечтала петь сколько себя помнит. Музыкальное образование она начала получать уже с пяти лет и не перестает повышать свою квалификацию до сих пор. "Если ты учитель - ты просто обязан учиться вечно!" - считает она.
За спиной у Кристины Корвин несколько музыкальных коллективов и проектов. Многие ее песни становились хитами и звучали на латвийских дискотеках в 2000-х. Девушка успела принять участие в качестве бэк-вокалистки на "Новой волне", когда та еще проходила в Юрмале. Разогревала легендарных ATB, но, как она выразилась сама, после участия в треке популярного блогера Lee Kei "Чика на припеве" (проект "Всего лишь два парня") теперь на ней "клеймо по жизни".
Однако Кристина не останавливается - она не только востребованный педагог, но и плодотворная артистка. Лишь за 2021 год она уже успела выпустить две песни - "Горе от ума", которая очень полюбилась слушателям, и "Разрядились".
"Мама говорит, что уже в 2 года я подбирала мелодии, услышанные по радио, на детском пианино", - вспоминает Кристина.
В 5 лет девочку отдали в музыкальную школу, а в 6 она уже поступила в профессиональную музыкальную школу им. Эмиля Дарзиня (по классу арфы). После 9-го класса перешла в музыкальный колледж Язепа Медыня. Его она окончила по классу фортепиано.
Но ее душа стремилась к джазу! Кристина приняла решение поступать в Педагогическую академию (RPIVA), поскольку на тот момент только там было отделение популярного и джазового вокала.
"Сразу не поступила, но с моим аттестатом меня уговорили на специальность дирижера хора с последующим переходом на джазовое. Я согласилась, отучилась год и со второго курса уже вовсю поглощала джаз!
Помню как сейчас - мне 20 лет, и я наконец-то учусь тому, о чем мечтала всю жизнь! Сейчас я дипломированный педагог популярного и джазового вокала. Но с таким опытом в других музыкальных областях! Ух!" - восклицает певица.
Кристина Корвин признается, что в конкурсах она принимала участие мало.
"Мой первый конкурс был в 11 лет - "Мини-мисс Лимпопо", мы там и пели, и танцевали, и дефиле показывали, помню, надо было пропускать две недели школы, чтобы каждый день ездить на разные занятия, чтобы к нему подготовиться. Нам шили невероятное количество нарядов. В итоге получила звание "Мини-мисс фантазия". В том же году меня пригласили вести "Янтарную звезду", это был классный опыт!" - рассказывает девушка.
С 2004 по 2007 год она была солисткой проекта Molodoj feat. Christeen. Как говорит Кристина, это был "легендарный поп-рэп-проект".
"С Сережей (Молодым) мы познакомились в студии, где я пела. Он снимал там помещение под студию звукозаписи, мы быстро нашли точки соприкосновения. Я писала песни, он делал музыку и читал. Написали одну песню, выложили в интернет, и она взорвала! Написали вторую, третью, и только в Новый год мы дали 6 концертов! Потом поездили по Латвии с сольниками, выиграли конкурс Cool Teens Stars и распались... Новые песни не писались. Все, что могли выжать из проекта - выжали. И пошли каждый своей дорогой", - с улыбкой отмечает Кристина.
Любопытный факт, который ее невероятно удивляет: к ней приходят учиться практически ее одногодки и говорят, что танцевали под эти песни на дискотеках:
Аудио: Molodoj feat. Christeen - "Молитва"
Аудио: Molodoj feat. Christeen - "Дожди"
- Правда ли, что одну из твоих авторских песен "Ненавижу любовь" приписали российской группе "Ранетки"?
- Правда. Я даже писала самим "Ранеткам", чтобы они опровергли эту информацию. Но они, наверное, решили, что тем самым сделают мне пиар, и не ответили. Было одновременно и очень обидно, и вместе с тем была гордость - значит, песня классная! Недавно познакомилась с коллегой из Украины и узнала, что она ревела под эту песню на какой-то из дискотек в Украине. Шок!
Аудио: Кристина Корвин - "Ненавижу любовь"
- Какую из своих песен ты считаешь самой успешной? И какую - своей самой любимой?
- Честно, никогда об этом не задумывалась. Успешной считаю, скорее всего, "Маме". Она вызвала громадный резонанс в Сети. Люди поют эту песню по всему миру своим мамам, присылают мне. Это безумно приятно. А любимая - "Крылья". Но она пока не нашла своего предназначения. Надеюсь, что однажды ее возьмут саундтреком к какому-нибудь фильму.
Аудио: Кристина Корвин - "Маме"
Видео: Кристина Корвин - "Крылья"
Свою вокальную студию Кристина открыла в 2008 году. До этого ее приглашали преподавать в другие вокальные школы.
"Девочки, которые у меня учились, просили помощи в вокале. И у меня получалось очень просто и понятно объяснять им, как спеть то или это. И я поняла, что пора открывать свое дело", - отмечает она.
- Период Attractive Force. Расскажи про него? Что это за проект?
- О, это было классное время. Помню, как "предводитель" этой группы нашел меня в одной из соцсетей, он сам на тот момент являлся солистом своей группы и мечтал продюсировать других. Собрал целый бэнд из девчонок, мы пели мои песни, только в роковом звучании (и на английском). Это был такой кайф! Мы выступали на разных площадках, фестивалях, в рок-барах, даже на слете байкеров, и на премьере фильма The Runaways в кинотеатре Forum Cinemas.
Как отмечает Кристина, группа ничего не зарабатывала и потому ее существование было недолгим.
Сотрудничество с латвийским блогером Lee Kei Кристина вспоминает с любовью. Была композиция "Математика", а также невероятно успешная "Чика на припеве" в рамках проекта "Всего лишь два парня". Певица отмечает, что с Lee Kei они знакомы очень давно, но это не все проекты, которые они делали вместе.
Блогера она называет "турбо-мега-человек-идея", "человек-веселье", "человек-философ".
"Знает, чего хочет и как подать так, чтобы все либо удивились, либо посмеялись, либо и то, и другое вместе. И всегда, когда ему был нужен женский вокал - он приглашал меня. Никто из нас не мог представить масштаба, который создаст выход песни "Чика на припеве"! Все делалось на таком лайте, в кайф для самих себя. Это больше было похоже на прикол, который просто взял и бомбанул! Правда, мы не были готовы к такому повороту и не сразу среагировали. Надо было быстро писать еще песни и гнать на гастроли. Зато теперь на мне клеймо по жизни!" - смеется Кристина.
Кристина Корвин вспоминает, как участвовала на "Новой волне 2014" в Юрмале. Это была последняя "Новая волна" в Латвии.
"Я была одной из бэк-вокалисток. Помню, как на сцену вышла Пугачева и тело покрылось мурашками. Я стою на одной сцене с Примадонной - ущипните меня!" - восклицает она.
После она долгое время сотрудничала с итальянским продюсерским центром JB Production, записывала каверы, получила золотой диск, потому что песни на одном из дисков разлетелись тиражом в 30 000 копий. Несколько лет подряд Кристина Корвин летала как приглашенный артист выступать на LUGANO FASHION SHOW в Швейцарию.
"В 2019 году к нам приезжал легендарный ATB. Помню, как под его треки мы выплясывали детьми во дворе, а меня пригласили его разогревать. Я на разогреве у ATB, что? Конечно, мы очень достойно выступили, ему понравилось. Это было невероятным событием для меня как артиста. Я отпела и побежала в зал в качестве зрителя и просто прыгала до потолка, как в детстве!" - вспоминает Кристина.
Видео: Кристина Корвин - Change Your Mind
Кристина признается, что очень много лет ревностно отдавалась преподаванию и забросила свои творческие проекты.
"В прошлом году пандемия сильно дала мне по башке. Я много переосмыслила и решила все исправить. С начала 2021-го выпустила уже две песни - "Горе от ума" очень полюбилась слушателям, ее расхватали десятки радиостанций в России и наше Top Radio, а на днях вышла "Разрядились". Она совсем другая по звучанию и исполнению, на подходе третья, четвертая, пятая... Я не собираюсь останавливаться!" - подчеркивает исполнительница.
Аудио: Кристина Ковин - "Разрядились"
За последние полтора года Кристина прошла повышение квалификации у певицы и педагога Карины Купер из США (Карина Купер - певица, биофонолог и член академии звукозаписи "Грэмми"). Также она прошла курс Риты Дакоты по написанию песен, а перед самой пандемией успела слетать в Москву на выпускной.
личный архив Кристины Корвин
"В школе ненавидела учиться, а сейчас и сосчитать не смогу, сколько курсов прошла за последний год. Спасибо, пандемия! Вот и сейчас прохожу очередные курсы по вокалу, медитациям, психологии. Учиться можно вечно. А если ты учитель - ты просто обязан учиться вечно!" - подытоживает Кристина.