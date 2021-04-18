"Евровидение-2021": дрэг-квин из Австралии и Дестини, которая взрывает танцполы

В специальной рубрике "Евровидение-2021" RUS TVNET будет знакомить читателей с участниками этого года, а также рассказывать самые свежие новости о конкурсе. Напомним, в 2020 году было определено, что хозяином состязания станет крупнейший город Нидерландов - Роттердам. Однако из-за пандемии Covid-19 конкурс не состоялся. В итоге прошло промо-шоу Eurovision: Europe! Shine a Light, где было объявлено, что Роттердам примет конкурс в 2021 году.

Дрэг-квин Montaigne из Австралии

24-х летняя австралийская певица и автор песен Montaigne (настоящее имя Джессика из Сиднея.

Она попала на первые строчки хит-парадов Австралии мгновенно после выхода ее дебютного альбома Glorious Heights.

В Австралии Montaigne является одной из главных фигур в местной инди-музыке. У нее есть несколько наград и номинаций.

В копилке певицы 2 студийных альбома и 10 синглов.

Источником вдохновения для псевдонима послужил французский философ и писатель 16 века Мишель де Монтень (Michel de Montaigne).

В декабре 2019 года в Австралии состоялся национальный отбор Eurovision – Australia Decides. Победителя выбирали совместным голосованием профессионального жюри и голосованием зрителей. Тогда было решено, что что на конкурс отправится Montaigne с песней Don’t Break Me.

"Стоя на большой сцене в Европе перед миллионами я могла бы показать себя как дрэг-квин и даже больше. И конечно же возможность представить свою страну! Это как Чемпионат мира в области поп-музыки", - цитировали слова певицы после победы.

Но из-за пандемии коронавируса конкурс в 2020 году был отменен. Австралийский вещатель SBS принял решение не проводить открытый национальный отбор в 2021 году. Montaigne дали право участвовать в следующем конкурсе.

На конкурсе "Евровидение-2021" Montaigne выступит с песней Technicolor. Автор сама Montaigne и продюсер Дэйв Хаммер.

"Technicolor - это современный трек в стиле гипер-поп (hyperpop) с вдохновляющим текстом, призывающим человека не бояться быть уязвимым и демонстрировать свои эмоции, и не забывать о том, что в разнообразии и единстве человечество становится сильнее", - заявила пресс-релизе артистка.

Видео: Montaigne - Technicolor

Дестини, которая взрывает танцполы

Дестини Чукуньере (Destiny Chukunyere) всего 18 лет, но она уже невероятно популярна на Мальте.

Дестини начала петь в возрасте 9 лет, постоянно принимала участие в различных конкурсах, но настоящая слава европейского масштаба пришла к ней благодаря победе в конкурсе "Детское Евровидение" в 2015 году.

Следом было участие в шоу Britain’s Got Talent (2017). Там Дестини заняла 6 место. В 2019 году она победила в проекте X Factor Malta. На правах победительницы проекта, Дестини предоставили возможность представить Мальту на конкурсе "Евровидение".

Из-за пандемии выйти на сцену Евровидения в 2020 году Дестини не удалось, но национальный вещатель сохранил за Дестини право представить страну на конкурсе Евровидение в 2021 году.

Команда Дестини решила найти такую песню, которая взорвала бы танцполы. Так родилась заводная танцевальная композиция Je Me Casse, авторами которой стали Малин Кристин, Амануэль Дермонт, Никлас Эклунд и Пит Баррингер.