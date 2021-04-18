Помните экс-возлюбленную Тимати Алексу с "Фабрики звезд"? Девушка недавно стала мамой

В 2004 году роман дочери украинского предпринимателя Александра Чвикова и Тимати на "Фабрике звезд" обсуждался громко.

Даже после их расставания поклонники не переставали надеяться, что пара воссоединится.

Певица после "Фабрики звезд" сотрудничала с продюсерским центром Игоря Крутого, а потом пропала с радиостанций и телеэкранов. Ходили слухи, что у нее какие-то конфликты с продюсерами канала. Был опыт работы с Яной Рудковской и попытки попасть в отбор на "Евровидения-2009". Многие СМИ утверждают, что прекращение работы певицы с Яной Рудковской связано с Виктором Батуриным. Это подтверждала сама Яна. А дальше Алекса не записала ни одну композицию.

В 2011 года Алекса появилась в клипе Lil Pop & Lala by Babes, а в 2020 году на появилась в клипе Тимати "С чистого листа".

После о девушке ничего не было слышно. Говорили, что она занимается изготовлением украшений. Но в 2020 году журналисты вновь вспомнили об Алексе.

Пикантность роману фитнес-тренера Вячеслава и Алексы придавало то, что на момент их встречи тренер жил с танцовщицей Сашей Сивковой, и оба готовились стать родителями. Совсем незадолго до рождения сына мужчина ушел к Алексе.

"Я никого не уводила. Не буду оправдываться. Как все было на самом деле - знаю только я и мои близкие!" - комментировала звезда слухи о том, что она разрушила чужой брак.

Какое-то время Алексе удавалось скрывать беременность от поклонников и журналистов, и вот теперь стало известно, что она родила в одной из московских клиник дочь, имя которой пока держится в секрете.

"Друзья, спасибо огромное за ваши теплые слова, пожелания. Мы стали родителями, мы счастливы. Сладость рядом, что еще нужно? Все родители меня поймут. Детки - это счастье! Это наше наследие, будущее, поэтому пусть растут здоровенькими и счастливыми на радость родителям", - написала Алекса в соцсетях.



