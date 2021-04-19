Пн, 19.04.2021
Вы когда-нибудь собственными глазами видели, как убивают человека? Видели. Вы видите это прямо сейчас. И как бы ни хотелось абстрагироваться, не думать об этом, поменять тему - это не отменит того факта, что Алексея Навального убивают анонс митинга оппозиции в поддержку Алексея Навального
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Рива вакцинировался в США, Асмус вспомнила спортивное прошлое, а Лобода вернулась к работе

ФОТО: instagram / коллаж RUS TVNET

Еженедельно RUS TVNET рассказывает, как звезды провели свои выходные. 

Маркус Рива сейчас находится в США, где получил вакцину от коронавируса.

Амината на прогулке.

Сергей Жуков вспоминает старые добрые времена.

Филипп Киркоров продолждает судить на проекте "Маска".

Агата Муцениеце в розовых тонах.

Андрей Мерзликин и старое "Жигули".

Лена Темникова на отдыхе.

Евгений Чичваркин вакцинировался от коронавируса.

Юлия Ковальчук получила премию.

Дима Билан и черный кот.

Алена Водонаева отправилась в санаторий.

У Настасьи Самбуркой новая стрижка.

Веселое фото Максима Галкина с детьми.

Татьяна Брухунова провела эти выходные в Сочи.

Сергей Лазарев делится с подписчиками солнечными снимками.

Ляйсан Утяшева гуляла по Красной площади.

Игорь Николаев проводит отпуск с семьей.

У Татьяны Мингалимовой были очередные съемки.

Алена Апина гуляла с собачкой.

Настя Ивлеева поделилась редкими кадрами.

Кристина Асмус вспомнила спортивное прошлое.

Яна Кошкина тоже сделала новую стрижку.

Ольга Серябкина, как и Ляйсан, тоже посетила Красную площадь.

Светлана Лобода показала свое возвращение к работе.

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