Рива вакцинировался в США, Асмус вспомнила спортивное прошлое, а Лобода вернулась к работе
Еженедельно RUS TVNET рассказывает, как звезды провели свои выходные.
Еженедельно RUS TVNET рассказывает, как звезды провели свои выходные.
Маркус Рива сейчас находится в США, где получил вакцину от коронавируса.
Амината на прогулке.
Сергей Жуков вспоминает старые добрые времена.
Филипп Киркоров продолждает судить на проекте "Маска".
Агата Муцениеце в розовых тонах.
Андрей Мерзликин и старое "Жигули".
Лена Темникова на отдыхе.
Евгений Чичваркин вакцинировался от коронавируса.
Юлия Ковальчук получила премию.
Дима Билан и черный кот.
Алена Водонаева отправилась в санаторий.
У Настасьи Самбуркой новая стрижка.
Веселое фото Максима Галкина с детьми.
Татьяна Брухунова провела эти выходные в Сочи.
Сергей Лазарев делится с подписчиками солнечными снимками.
Ляйсан Утяшева гуляла по Красной площади.
Игорь Николаев проводит отпуск с семьей.
У Татьяны Мингалимовой были очередные съемки.
Алена Апина гуляла с собачкой.
Настя Ивлеева поделилась редкими кадрами.
Кристина Асмус вспомнила спортивное прошлое.
Яна Кошкина тоже сделала новую стрижку.
Ольга Серябкина, как и Ляйсан, тоже посетила Красную площадь.
Светлана Лобода показала свое возвращение к работе.