Анне Седоковой потребовалась экстренная операция

Оказалось, что звезду беспокоил воспалившийся глаз. Анна терпела почти две недели. Но в итоге легла под нож хирурга.

"Я сделала операцию. Вы же видели у меня был огромный глаз, потом поменьше но очень болезненный, потом превратился в маленький мерзкий шарик... Две недели. Две отмененных премии. Четыре перенесенных больших сьемки. 14 дней страданий", - рассказала певица.

В 2 ночи она приняла решение резать.

ФОТО: instagram.com/annasedokova

"В 8 утра набрала клинику, записалась к хирургу. В 11.30 лежала в операционной. Представляете, как в веко вонзают иглу с обезболивающим, потом удаляют, потом лазером прижигают, потом накладывают повязку. И все. Зачем я так долго ждала? Думала рассосется?" - призналась она.

ФОТО: instagram.com/annasedokova

ФОТО: instagram.com/annasedokova

В сторис Анна показала, как выглядит после операции. Она отметила, что ее очень поддержал ее муж - 28-летний латвийский баскетболист Янис Тимма. Она поблагодарила супруга за то, что он любит ее в любом виде – даже когда она больна и похожа на одноглазого пирата.

ФОТО: instagram.com/annasedokova

Пара начала встречаться в 2019 году, тогда Янис все еще был женат на матери своего ребенка Сане. Поженилась пара в сентябре 2020 года. У Анны трое детей - Алина, Гектор и Моника. Моника проживает в США со своим отцом.

ФОТО: instagram.com/annasedokova