Вс, 18.04.2021
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"Традиции" Терехова: дело против таможенников 2007 года было закрыто; на этот раз СГД обещает результаты

Иллюстративное фото ФОТО: Zane Bitere/LETA

Заголовки на этой неделе о массовых арестах на таможенном посту в Терехово созвучны с событиями 2007 года, когда аналогичным образом было рассказано о впечатляющей операции там, в ходе которой были арестованы несколько таможенников, пограничников и даже политиков. Генпрокурор и руководство Службы государственных доходов (СГД) обещают, что по новому делу реальные результаты могут быть уже в ближайшие месяцы. По старому делу обвинительных приговоров до сих пор нет, сообщает программа Латвийского телевидения De Facto.

В 2007 году прокуратура вернула дело о коррупции в отношении семи таможенников в KNAB для дальнейшего расследования, в результате которого впоследствии уголовное дело было прекращено. В свою очередь, дела в отношении нескольких пограничников за обход очередей и заявление мэра Зилупе Олега Агафонова находятся в суде более двенадцати лет. Однако в этих случаях Верховный суд в прошлом году отменил обоснования и неоднократно отправлял их на рассмотрение в Латгальский окружной суд.

"Хочу сказать одним предложением: то, что произошло, должно было произойти", - сказал на этой неделе один из инспекторов таможни Терехово, комментируя арест почти тридцати коллег по подозрению во взяточничестве.

Иева Яунземе, генеральный директор СГД, также признает, что случившееся - естественный результат многолетней практики:

"Оказывается, есть люди, которые считают, что взять какую-нибудь пятерку - это не коррупция, а просто традиция. [...] Водитель дает, человек берет. И такая практика складывалась десятилетиями.

[...] Есть сотрудники, которые честны и не приемлют этого, но конкретно эти работали в организованной группе и потом тоже делились этими деньгами друг с другом".

Яунземе говорит, что также было начато несколько служебных инспекций для оценки ответственности местных руководителей на разных уровнях.

Еще 14 лет назад разговоры таможенников Терехово зафиксировали правоохранительные органы. Осенью 2007 года в ходе масштабной операции были задержаны несколько таможенников, пограничников, местных бизнесменов, а также мэр Зилупе Олег Агафонов. Высшим должностным лицом СГД, задержанным в то время, был Андрей Гребежс, заместитель начальника Управления пунктов таможенного контроля Восточной Латгалии.

Уголовные дела были поделены между следственными органами. Дело таможни расследовало Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией. Подозревалось, что сотрудники таможенного поста Терехово сформировали организованную группу, которая занималась взяточничеством и вымогательством взяток за ненаправление грузовиков и грузов на тщательный контроль и непроведение соответствующего контроля. В 2008 году бюро передало дело в прокуратуру с требованием предъявить обвинение 12 лицам, в том числе семи таможенникам. Однако прокуратура отклонила просьбу о  дальнейшем расследовании, а осенью 2011 года KNAB прекратил уголовное дело.

В анонимном решении о закрытии дела был расшифрован ряд телефонных разговоров между таможенниками, которые звучали как раздача денежных сумм. Этот разговор был записан 15 сентября 2007 года:

"ВИ: Але.

АГ: Привет!

ВИ: Ну.

АГ: Ну, ты уже был или нет?

ВИ: Нет, только собираюсь.

АГ: Виталь, возьми 200 за меня и все. Я тебе завтра отдам.

ВИ: А мне, б..., я и так еврики беру.

АГ: Б..., вчера же ты, у тебя полмиллиона было на руках.

ВИ: (смеется).

АГ: Зае... Ну, возьми, б..., 200 долларов.

ВИ: Ну, давай. А ты мне когда? Мне еще отдать всем этим расп...

АГ: Завтра отдам, завтра около полудня позвоню".

Однако в решении следователя KNAB говорится: "По содержанию записанных разговоров без объяснений подозреваемых и свидетелей невозможно составить представление, а следовательно, и достоверные доказательства о том, когда, где и какие конкретно люди дают и получают взятки". Следователь также признал, что в ходе досудебного расследования не удалось выяснить и раскрыть смысл телефонных разговоров и текста, зашифрованных SMS и содержание заметок, обнаруженных при обыске, а подозреваемые отказались давать показания о них.

Не пугает ли теперь СГД этот неудачный опыт KNAB? Яунземе утверждает, что на этот раз все по-другому: "У нас другой метод, потому что мы уже подкрепили доказательства вместе с прокуратурой, и прокуратура готова обратиться с ними в суд. [...] Сейчас нужно довести до суда 29 - это много, и вы точно знаете, что означает одно уголовное дело. Потому что,

если у нас не получится, я не вижу других вариантов. Потому что должно получиться.

 [...] Если мы не будем делать это вместе с правовой системой, то эта "традиция" будет легализована".

Пару лет назад могло показаться, что старая операция окончательно провалилась. По апелляции, как мэр Зилупе Агафонов, обвиняемый в уклонении от уплаты налогов, так и двое его знакомых, которые вместе с девятью пограничниками были обвинены в уголовном производстве по схеме пересечения границы на грузовиках, были полностью оправданы.

Однако в прошлом году Сенат Верховного суда сказал свое слово об этих решениях Латгальского окружного суда. В части оправдания Агафонова приговор придется пересмотреть в апелляционной инстанции, указал Сенат. "Обвинение против Агафонова указывает на объективную сторону преступления, а именно на то, что Агафонов не указал полученный от матери подарок в размере 155 000 латов в налоговой декларации за 2002 год. Кроме того, в объяснении, поданном в Службу государственных доходов 22 марта 2006 года, Агафоновы не указали, что источником денежных сбережений в размере 155 000 латов является подарок, полученный от матери. Однако в ходе проверки не было получено подтверждения того, что такой подарок действительно был получен, а также не было получено подтверждения об источнике накопления денежных средств", - говорится в решении Сената Верховного суда.

Дело пограничников впервые дошло до суда 12 лет назад. Прокурор Сандис Брасла, довольный тем, что Сенат согласился с аргументами, изложенными в его кассационном протесте, надеется, что долго ждать приговора не придется:

"Однозначно - необходимы существенные поправки в Уголовно-процессуальный закон,

который только в особых случаях предусматривает, что доказательства должны быть изучены лично на слушании, в частности, на слушании апелляции. Несомненно, все допрошенные лица были допрошены в судебном заседании суда первой инстанции, так что в настоящее время апелляционный суд фактически должен оценивать только мотивировку решения суда первой инстанции".

О новом деле Терехова прокурор Брасла проинформирован только из СМИ, но он считает, что оно все еще указывает на проблему с системой, поэтому следует больше использовать современные технологии для предотвращения коррупционных рисков.

В свою очередь, Яунземе надеется, что операция в Терехово окажет превентивное воздействие на потенциальных нарушителей на других таможнях и на все структуры СГД.

Некоторые задержанные в 2007 году работники таможни Терехово до сих пор продолжают работать в Службе государственных доходов. De Facto известно, что по крайней мере один из них также был задержан по новому делу и в настоящее время отстранен от исполнения должностных обязанностей.

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