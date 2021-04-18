"Традиции" Терехова: дело против таможенников 2007 года было закрыто; на этот раз СГД обещает результаты

В 2007 году прокуратура вернула дело о коррупции в отношении семи таможенников в KNAB для дальнейшего расследования, в результате которого впоследствии уголовное дело было прекращено. В свою очередь, дела в отношении нескольких пограничников за обход очередей и заявление мэра Зилупе Олега Агафонова находятся в суде более двенадцати лет. Однако в этих случаях Верховный суд в прошлом году отменил обоснования и неоднократно отправлял их на рассмотрение в Латгальский окружной суд.

"Хочу сказать одним предложением: то, что произошло, должно было произойти", - сказал на этой неделе один из инспекторов таможни Терехово, комментируя арест почти тридцати коллег по подозрению во взяточничестве.

Иева Яунземе, генеральный директор СГД, также признает, что случившееся - естественный результат многолетней практики:

"Оказывается, есть люди, которые считают, что взять какую-нибудь пятерку - это не коррупция, а просто традиция. [...] Водитель дает, человек берет. И такая практика складывалась десятилетиями.

[...] Есть сотрудники, которые честны и не приемлют этого, но конкретно эти работали в организованной группе и потом тоже делились этими деньгами друг с другом".

Яунземе говорит, что также было начато несколько служебных инспекций для оценки ответственности местных руководителей на разных уровнях.

Еще 14 лет назад разговоры таможенников Терехово зафиксировали правоохранительные органы. Осенью 2007 года в ходе масштабной операции были задержаны несколько таможенников, пограничников, местных бизнесменов, а также мэр Зилупе Олег Агафонов. Высшим должностным лицом СГД, задержанным в то время, был Андрей Гребежс, заместитель начальника Управления пунктов таможенного контроля Восточной Латгалии.

Уголовные дела были поделены между следственными органами. Дело таможни расследовало Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией. Подозревалось, что сотрудники таможенного поста Терехово сформировали организованную группу, которая занималась взяточничеством и вымогательством взяток за ненаправление грузовиков и грузов на тщательный контроль и непроведение соответствующего контроля. В 2008 году бюро передало дело в прокуратуру с требованием предъявить обвинение 12 лицам, в том числе семи таможенникам. Однако прокуратура отклонила просьбу о дальнейшем расследовании, а осенью 2011 года KNAB прекратил уголовное дело.

В анонимном решении о закрытии дела был расшифрован ряд телефонных разговоров между таможенниками, которые звучали как раздача денежных сумм. Этот разговор был записан 15 сентября 2007 года:

"ВИ: Але.

АГ: Привет!

ВИ: Ну.

АГ: Ну, ты уже был или нет?

ВИ: Нет, только собираюсь.

АГ: Виталь, возьми 200 за меня и все. Я тебе завтра отдам.

ВИ: А мне, б..., я и так еврики беру.

АГ: Б..., вчера же ты, у тебя полмиллиона было на руках.

ВИ: (смеется).

АГ: Зае... Ну, возьми, б..., 200 долларов.

ВИ: Ну, давай. А ты мне когда? Мне еще отдать всем этим расп...

АГ: Завтра отдам, завтра около полудня позвоню".