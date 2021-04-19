"Евровидение-2021": Винсент и Блас с чувственными балладами

В специальной рубрике "Евровидение-2021" RUS TVNET будет знакомить читателей с участниками этого года, а также рассказывать самые свежие новости о конкурсе. Напомним, в 2020 году было определено, что хозяином состязания станет крупнейший город Нидерландов - Роттердам. Однако из-за пандемии Covid-19 конкурс не состоялся. В итоге прошло промо-шоу Eurovision: Europe! Shine a Light, где было объявлено, что Роттердам примет конкурс в 2021 году.

Винсент Буэно из Австрии

Винсенту Буэно 34 года. На "Евровидении-2021" он представляет Австрию.

Музыкой Винсент занимается с детства. Уже к 11 годам он умел играть на четырех музыкальных инструментах: пианино, гитаре, барабанах и бас-гитаре. Буэно получил образование в области музыки и исполнительных искусств в венской музыкальной школе, а также закончил специальные курсы по актёрскому мастерству, танцам и пению. Известность ему принесло участие в шоу Musical! Die Show.

Винсент считает себя позитивным человеком с открытым сердцем. Его личный девиз: "Долой неприятности".

Он невероятно рад рад возможности представить свою страну на крупнейшем европейском музыкальном конкурсе

После отмены "Евровидения-2020" австрийский вещатель ORF сообщил о решении сохранить за Винсентом право участия в конкурсе в 2021 году. На состязание он отправляется с песне "Amen".

В пресс-релизе указано, что "Amen" - это глубокая и чувственная баллада о непростых взаимоотношениях.

Видео: Винсент Буено - "Amen"

Блас Канто из Испании

Бласу Канто 29 лет и он уже популярен в своей стране. Первая известность пришла к Бласу в 2004 году благодаря участию в национальном отборе на конкурс "Детское Евровидение", где он занял 4 место.

После он был участником группы Auryn. Артисты выпустили 4 альбома, продали 140 000 копий дисков и были признаны "Лучшими испанскими артистами" по версии MTV Europe Music Awards.

B 2018 году Блас начал сольную карьеру.

5 октября 2019 года испанский вещатель RTVE официально объявил о том, что Блас Канто представит Испанию на "Евровидении–2020" в Роттердаме. После новостей об отмене конкурса испанский вещатель RTVE обратился к Бласу Канто с предложением представить страну на конкурсе в 2021 году. И певец согласился.

Зрители выбрали для Бласа песню - ей стала баллада - "Voy a quedarme".

Как говорит сам певец, это песня о надежде.