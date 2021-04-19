Смерти постояльцев христианского пансионата: Петравича пригрозила уголовной ответственностью

Петравича сказала, что в настоящее время Инспекция здравоохранения (VI) и Центр профилактики и контроля заболеваний (SPKC) проводят в доме престарелых все необходимые проверки, чтобы выяснить обстоятельства дела, потому что при добровольной вакцинации необходимо оценить,

клиенты пансионата отказались самостоятельно или же их принудили отказаться.

"Конечно, это скандальное событие, но должны быть оценены все обстоятельства, и в случае обнаружения серьезных нарушений виновные могут быть привлечены к уголовной ответственности, а министерство приняло бы решение об исключении дома Zilaiskalns из реестра соответствующих поставщиков услуг", - добавила министр.

​На вопрос, не было ли аналогичной ситуации в других домах престарелых, министр подчеркнула, что у министерства нет информации о каких-либо центрах социальной помощи, которые также отказались бы от вакцинации против Covid-19, и добавила, что на сегодняшний день вакцинированы 2500 работников центров социальной помощи, а это 93% из тех, кто согласился на вакцинацию. Первую вакцину получили 6300 клиентов, что составляет около 73% от числа изъявивших такое желание.

Как уже сообщал RUS TVNET со ссылкой на Nekā personīga, в конце марта почти все пожилые люди, проживающие в адвентистском доме престарелых Zilaiskalns, заболели. Десять человек умерли. Это треть всех обитателей дома престарелых. Вакцина против коронавируса уже два месяца доступна в центрах социальной помощи, но руководство Zilaiskalns от нее отказалось.