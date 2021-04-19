Умерла Хелен Маккрори, сыгравшая в "Острых козырьках" и "Гарри Поттере"
На 53-м году жизни скончалась британская актриса Хелен Маккрори (Helen McCrory). В последние годы она боролась с онкологией, сообщает РБК.
На 53-м году жизни скончалась британская актриса Хелен Маккрори (Helen McCrory). В последние годы она боролась с онкологией, сообщает РБК.
Маккрори скончалась у себя дома в окружении семьи и друзей.
О смерти актрисы сообщил ее супруг актер Дэмиен Льюис в своем Twitter-аккаунте. Он отметил, что "она умерла так же, как и жила - бесстрашно".
Хелен Маккрори и Дэмиен Льюис поженились в 2007 году, у них двое детей.
Чтобы обеспечить едой из ресторанов работников здравоохранения, борющихся с пандемией коронавируса, в 2020 году пара собрала более 1 млн британских фунтов.
Свои соболезнования семье актрисы выразила писательница Джоан Роулинг:
"Я опустошена, узнав о смерти Хелен Маккрори, выдающейся актрисы и замечательной женщины, которая покинула нас слишком рано", - отметила автор книг о Гарри Поттере.
Маккрори была обладательницей награды BAFTA за роль в криминальном сериале "Острые козырьки".
Она также играла в театре. В фильмах о Гарри Поттере британка сыграла Нарциссу Малфой, жену Люциуса Малфоя и мать Драко Малфоя ("Гарри Поттер и Принц-полукровка" и "Гарри Поттер и Дары Смерти" (обе части). Маккрори исполнила роль супруги премьер-министра Великобритании Тони Блэра Шери в фильме "Королева", а также роль Полли Шелби, главы семьи Шелби, в сериале "Острые козырьки".