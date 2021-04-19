Умерла Хелен Маккрори, сыгравшая в "Острых козырьках" и "Гарри Поттере"

Маккрори скончалась у себя дома в окружении семьи и друзей.

О смерти актрисы сообщил ее супруг актер Дэмиен Льюис в своем Twitter-аккаунте. Он отметил, что "она умерла так же, как и жила - бесстрашно".

Хелен Маккрори и Дэмиен Льюис поженились в 2007 году, у них двое детей.

Чтобы обеспечить едой из ресторанов работников здравоохранения, борющихся с пандемией коронавируса, в 2020 году пара собрала более 1 млн британских фунтов.

Свои соболезнования семье актрисы выразила писательница Джоан Роулинг:

"Я опустошена, узнав о смерти Хелен Маккрори, выдающейся актрисы и замечательной женщины, которая покинула нас слишком рано", - отметила автор книг о Гарри Поттере.

Маккрори была обладательницей награды BAFTA за роль в криминальном сериале "Острые козырьки".