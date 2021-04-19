Латвия получила еще один груз с вакцинами Pfizer/BioNTech

Все полученные вакцины будут использованы для вакцинации приоритетных групп первой и второй дозой.

В целом Латвия подала заявки на вакцины семи производителей - Pfizer/BioNTech, Moderna, AstraZeneca, Johnson & Johnson (J&J), CureVaс, Novavax и Valneva. Первые три вакцины уже используются для вакцинации.