Латвия получила еще один груз с вакцинами Pfizer/BioNTech
Латвия в понедельник, 19 апреля, получила 11 700 вакцин Pfizer/BioNTech от Covid-19, сообщила представитель Бюро вакцинации Агнесе Стразда.
Латвия в понедельник, 19 апреля, получила 11 700 вакцин Pfizer/BioNTech от Covid-19, сообщила представитель Бюро вакцинации Агнесе Стразда.
Все полученные вакцины будут использованы для вакцинации приоритетных групп первой и второй дозой.
В целом Латвия подала заявки на вакцины семи производителей - Pfizer/BioNTech, Moderna, AstraZeneca, Johnson & Johnson (J&J), CureVaс, Novavax и Valneva. Первые три вакцины уже используются для вакцинации.