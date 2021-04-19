Пн, 19.04.2021
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Тоомас Хендрик Ильвес, бывший президент Эстонии

Латвия получила еще один груз с вакцинами Pfizer/BioNTech

Вакцинация. ФОТО: SANDRA SANDERS/REUTERS

Латвия в понедельник, 19 апреля, получила 11 700 вакцин Pfizer/BioNTech от Covid-19, сообщила представитель Бюро вакцинации Агнесе Стразда.

Все полученные вакцины будут использованы для вакцинации приоритетных групп первой и второй дозой.

В целом Латвия подала заявки на вакцины семи производителей - Pfizer/BioNTech, Moderna, AstraZeneca, Johnson & Johnson (J&J), CureVaс, Novavax и Valneva. Первые три вакцины уже используются для вакцинации.

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