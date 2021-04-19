NASA: марсианский вертолет удачно выполнил свою историческую миссию

Во время прямой трансляции, когда была получена информация об удачном исходе миссии, инженеры восторженно аплодировали.

Вертолет Ingenuity в феврале прибыл на Марс вместе с самоходным оппаратом Perseverance. NASA планировало полет на 11 апреля, однако он был отложен в связи с проблемами с программным обеспечением, обнаруженным во время испытания винтов летательного аппарата.