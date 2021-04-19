Пн, 19.04.2021
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NASA: марсианский вертолет удачно выполнил свою историческую миссию

Марсианский вертолет Ingenuity ФОТО: AFP / Scanpix

NASA подтвердило, что вертолет Ingenuity совершил исторический полет в небе Марса, став первым летательным аппаратом, летавшим на других планетах.

Во время прямой трансляции, когда была получена информация об удачном исходе миссии, инженеры восторженно аплодировали.

Вертолет совершил все предусмотренные маневры, позволив человечеству сделать большой шаг в освоении космоса

ФОТО: Reuters/ScanPix

Вертолет Ingenuity в феврале прибыл на Марс вместе с самоходным оппаратом Perseverance. NASA планировало полет на 11 апреля, однако он был отложен в связи с проблемами с программным обеспечением, обнаруженным во время испытания винтов летательного аппарата.

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