Журнал: Блогер Эвелина Паркере встречается с сыном миллионера

Паркере, которая отправилась отдыхать на Канарские острова, подтвердила, что там находится вместе со своей второй половинкой.

В Instagram она опубликовала несколько фото, на которых оба позируют на водном мотоцикле. Однако лицо своего друга девушка прикрыла эмоджи. Позднее Паркере пояснила, что сделала это, поскольку "просто хочет дать этому человеку жить нормальной, личной жизнью".

Изданию утверждает, что возлюбленный Паркере - Роберт Вишкинтс. Парень учится в Латвийской академии художеств и является диджеем, который в музыкальных кругах известен под ником Oculus Nois.

Роберт из обеспеченной семьи: его отец - бизнесмен Каспарс Вишкинтс. В прошлом году издание Dienas Bizness поставило его на 34-е место в топе самых богатых людей Латвии.