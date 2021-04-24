От монастыря до "всевидящего ока" - тюрьмы для политзаключенных Советского Союза и нацистской Германии, а после закрытия - до съемочной площадки популярного сериала Stranger Things. Такую необычную судьбу пережила Лукишкская тюрьма в центре Вильнюса. Сейчас в ее жизни начался новый этап, и к строительству будущего тюрьмы руку может приложить любой желающий.

Для абонентов

Лукишкская тюрьма ФОТО: Пресс-фото Go Vilnius

"Всевидящее око"

Если бросить взгляд на Лукишкскую тюрьму и округу Сеймского дворца, глаз цепляется за грандиозное здание с витражными окнами и посеребренными куполами. Оно напоминает не тюрьму, а скорее собор. И не без причины. В этом месте в XIX веке был построен небольшой католический монастырь, рядом с которым было татарское кладбище.

Когда монастырь в 1837 году был переделан в тюрьму, в Российской империи еще существовало крепостное право. Преступников главным образом отправляли на каторгу в дальние уголки империи, работать на тяжелой и сложной работе. Случаи, когда дворяне сажали крестьян на недолгое время в тюрьму, встречались не так часто, но именно для этих целей использовалась Лукишкская тюрьма.