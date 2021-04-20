Вт, 20.04.2021
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Пользователи соцсетей о происходящем на Центральном рынке

Янис Тимма сменил прическу и поделился размышлениями о переменах в жизни

Местный баскетболист Янис Тимма в соцсетях показал свой новый имидж.

В Instagram Тимма поделился кадрами, на которых показал, как он осветлял волосы. 

"Храбрость принять перемены в моей жизни, это навык, который я приобрел за последний год. Оставаться позитивным, искать силы и уроки в предательстве и идти дальше.

Да это был такой год, о котором я даже внукам не уверен, что расскажу. Но это будет однозначно интересная история. Их татуированный дед с белоснежными волосами будет очень интересным рассказчиком.

Ба @annasedokova (Анна Седокова), спасибо, что перевела мои сумбурные латышско-английские мысли на человеческий русский",

- написал Тимма под фото с новым имиджем. 

"Обещаю быть самой сексуально Ба на свете. Самой добренькой и заботливой. И быть такими же фестивальными стариками как мы сейчас. Люблю", - подписала фото супруга Яниса певица Анна Седокова.

Напомним, Седокова и Тимма начали встречаться в 2019 году, тогда Янис еще был женат на матери своего ребенка Сане. Поженилась пара в сентябре 2020 года. У Анны трое детей - Алина, Гектор и Моника. Моника проживает в США со своим отцом. 

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