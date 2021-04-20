Янис Тимма сменил прическу и поделился размышлениями о переменах в жизни

В Instagram Тимма поделился кадрами, на которых показал, как он осветлял волосы.

"Храбрость принять перемены в моей жизни, это навык, который я приобрел за последний год. Оставаться позитивным, искать силы и уроки в предательстве и идти дальше.

Да это был такой год, о котором я даже внукам не уверен, что расскажу. Но это будет однозначно интересная история. Их татуированный дед с белоснежными волосами будет очень интересным рассказчиком.

- написал Тимма под фото с новым имиджем.

"Обещаю быть самой сексуально Ба на свете. Самой добренькой и заботливой. И быть такими же фестивальными стариками как мы сейчас. Люблю", - подписала фото супруга Яниса певица Анна Седокова.