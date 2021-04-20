Янис Тимма сменил прическу и поделился размышлениями о переменах в жизни
Местный баскетболист Янис Тимма в соцсетях показал свой новый имидж.
Местный баскетболист Янис Тимма в соцсетях показал свой новый имидж.
В Instagram Тимма поделился кадрами, на которых показал, как он осветлял волосы.
Да это был такой год, о котором я даже внукам не уверен, что расскажу. Но это будет однозначно интересная история. Их татуированный дед с белоснежными волосами будет очень интересным рассказчиком.
Ба @annasedokova (Анна Седокова), спасибо, что перевела мои сумбурные латышско-английские мысли на человеческий русский",
- написал Тимма под фото с новым имиджем.
"Обещаю быть самой сексуально Ба на свете. Самой добренькой и заботливой. И быть такими же фестивальными стариками как мы сейчас. Люблю", - подписала фото супруга Яниса певица Анна Седокова.
Напомним, Седокова и Тимма начали встречаться в 2019 году, тогда Янис еще был женат на матери своего ребенка Сане. Поженилась пара в сентябре 2020 года. У Анны трое детей - Алина, Гектор и Моника. Моника проживает в США со своим отцом.