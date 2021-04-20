Вт, 20.04.2021
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Пользователи соцсетей о происходящем на Центральном рынке

LʼOne вернул себе права на сценическое имя и песни

Рэпер Леван Горозия вернул себе права на сценическое имя LʼOne и песни, которые ранее принадлежали лейблу Black Star. Об этом он сообщил в своем Instagram.

Музыкант опубликовал фото, на котором он вместе с владельцами Black Star Павлом Курьяновым и Вальтером Леруссе.

На каких условиях был урегулирован конфликт - неизвестно. 

"Спасибо всей команде BLACK STAR за это крутое время, за поддержку и за музыку, которая навсегда останется в этой истории.

Я благодарен каждому, кто был на этом пути. Каждый из вас - часть этой истории. Навсегда!

Мы с @pashuofficial и @walterlerusse закрываем эту главу с большим уважением друг к другу и желаем только успехов во всех дальнейших проектах", - написал Горозия. 

Горозия покинул Black Star летом 2019 года. По окончании договора рэпер потерял права на все произведения и сценическое имя. Данное решение он пробовал оспорить в суде. Ничего не вышло и некоторое время он выступал и записывал песни под собственным именем - Леван Горозия. 

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