LʼOne вернул себе права на сценическое имя и песни
Рэпер Леван Горозия вернул себе права на сценическое имя LʼOne и песни, которые ранее принадлежали лейблу Black Star. Об этом он сообщил в своем Instagram.
Рэпер Леван Горозия вернул себе права на сценическое имя LʼOne и песни, которые ранее принадлежали лейблу Black Star. Об этом он сообщил в своем Instagram.
Музыкант опубликовал фото, на котором он вместе с владельцами Black Star Павлом Курьяновым и Вальтером Леруссе.
На каких условиях был урегулирован конфликт - неизвестно.
"Спасибо всей команде BLACK STAR за это крутое время, за поддержку и за музыку, которая навсегда останется в этой истории.
Я благодарен каждому, кто был на этом пути. Каждый из вас - часть этой истории. Навсегда!
Мы с @pashuofficial и @walterlerusse закрываем эту главу с большим уважением друг к другу и желаем только успехов во всех дальнейших проектах", - написал Горозия.
Горозия покинул Black Star летом 2019 года. По окончании договора рэпер потерял права на все произведения и сценическое имя. Данное решение он пробовал оспорить в суде. Ничего не вышло и некоторое время он выступал и записывал песни под собственным именем - Леван Горозия.