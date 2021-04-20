LʼOne вернул себе права на сценическое имя и песни

Музыкант опубликовал фото, на котором он вместе с владельцами Black Star Павлом Курьяновым и Вальтером Леруссе.

На каких условиях был урегулирован конфликт - неизвестно.

"Спасибо всей команде BLACK STAR за это крутое время, за поддержку и за музыку, которая навсегда останется в этой истории.

Я благодарен каждому, кто был на этом пути. Каждый из вас - часть этой истории. Навсегда! 3

Мы с @pashuofficial и @walterlerusse закрываем эту главу с большим уважением друг к другу и желаем только успехов во всех дальнейших проектах", - написал Горозия.