Вопреки расхожему мнению: в Латвии увеличилась площадь лесов

По сравнению с данными за 2004-2008 годы общая площадь лесов увеличилась на 66,6 тыс. га или 2,1%. В институте пояснили, что рост в основном связан с зарастанием заброшенных сельскохозяйственных земель. При этом все чаще владельцы целенаправленно засаживают такие земли лесом.

На площадь лесных угодий влияет активизация хозяйственной деятельности в частных лесах, создание и обслуживание различных объектов инфраструктуры, а также естественное вымирание леса из-за природных условий.

"Данные инвентаризации лесов по-прежнему не подтверждают публично распространенное мнение о том, что леса в Латвии вырублены, а подтверждают обратное",

- подчеркнули в институте, отметив, что баланс запасов в лесах Латвии положительный. За последние пять лет запасы деревьев, растущих в лесах, увеличивались на 3,3 млн кубических метров в год.

Институт отмечает, что за последние пять лет экономическая активность людей в латвийских лесах увеличилась, но снизилась гибель деревьев из-за естественного ущерба. В год вырубается 4,4% площади лесов, в том числе 1,4% - с целью обновления леса, 2,2% - для очистки, 0,1% - в виде отдельных деревьев, остальное - для создания лесной инфраструктуры.