"Жить на такие деньги невозможно": актриса Кристине Белицка о зарплате кассира

Осенью 2020 года Белицка рассказала журналистам, что, как и многие другие представители творческих профессий, потеряла работу. В конце лета сбережения актрисы стали заканчиваться, поэтому она начала искать работу и устроилась кассиром.

Но Кристине уже какое-то время не встретить в магазине. Теперь она решила попробовать свои силы в другой сфере. В какой именно, актриса не захотела рассказывать прессе.

"Одной из причин оставить работу кассира в магазине стала зарплата. Минимальная заработная плата в Латвии… Однако жить на такие деньги в долгосрочной перспективе невозможно", - сказала Белицка.