Ср, 21.04.2021
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"Жить на такие деньги невозможно": актриса Кристине Белицка о зарплате кассира

Ранее сообщалось, что латвийская актриса и звезда фильма "Свингеры" Кристине Белицка во время пандемии устроилась на работу кассиром. Изданию Kas Jauns? артистка пояснила, что больше в магазине не работает. 

Осенью 2020 года Белицка рассказала журналистам, что, как и многие другие представители творческих профессий, потеряла работу. В конце лета сбережения актрисы стали заканчиваться, поэтому она начала искать работу и устроилась кассиром.

Но Кристине уже какое-то время не встретить в магазине. Теперь она решила попробовать свои силы в другой сфере. В какой именно, актриса не захотела рассказывать прессе. 

"Одной из причин оставить работу кассира в магазине стала зарплата. Минимальная заработная плата в Латвии… Однако жить на такие деньги в долгосрочной перспективе невозможно", - сказала Белицка.

В прошлом интервью Кристине не стала скрывать, что даже пробовала устроиться уборщицей. Потенциальные работодатели читали CV актрисы и думали, что она их разыгрывает. 

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