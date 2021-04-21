Оставив 120 праправнуков: скончалась самая старая американка в мире. В чем ее секрет?

По данным The Charlotte Observer, Хестер родилась в округе Ланкастер, Южная Каролина, и вышла замуж за Джона Форда в возрасте всего 14 лет. Первый из 12 детей у пары родился уже в следующем году, когда Хестер было 15. Спустя столетие, в последний день ее жизни, у нее было 68 внуков, 125 правнуков и не менее 120 праправнуков.

"Она была непоколебимой опорой нашей семьи и дала нам всю любовь, поддержку и понимание, в которых мы все нуждаемся", - сказала The Charlotte Observer праправнучка Хестер Теннесси Патерсон-Поу.

Семья заметила, что в некоторых документах год рождения Хестер упоминается как 1905-й, а в других - как 1904-й. В любом случае Хестер стала самой пожилой американкой в ​​ноябре 2020 года, когда умерла бывшая рекордсменка Элели Мерфи, скончавшаяся в возрасте 114 лет.

Примерно в 1960 году Хестер и Джон Форд переехали в Шарлотт, Южная Каролина. После смерти мужа в 1963 году Хестер жила одна, пока ей не исполнилось 108 лет, когда она переехала к своей семье, где проводила дни в песнях, играх, наслаждаясь свежим воздухом, занимаясь спортом и листая старые фотоальбомы, рассказала ее внучка Мэри Хилл.

Hester Ford, a Charlotte woman believed to the oldest American, has died. She was at least 115. https://t.co/iIZeWFCPjO pic.twitter.com/Or77PMp4Nq — WFAE (@WFAE) April 18, 2021

Когда в интервью 2020 года ее спросили, что стоит в основе ее долгой жизни, Хестер ответила: "Все, что я знаю, это то, что я живу правильно". Конечно, у ученых должны быть собственные теории долголетия таких людей, как Хестер.

Например, исследование 2019 года, опубликованное в научном журнале Proceedings of the National Academy of Sciences, показало, что у долгожителей был более высокий уровень редких иммунных клеток в крови. Эти клетки, называемые CD4 CTL, способны напрямую атаковать инфицированные и раковые клетки, помогая человеку избежать болезни.

Другие исследования показали, что гены также играют важную роль в жизни человека. Например, варианты генов ABO, CDKN2B, APOE и SH2B3 чаще встречаются у долгожителей, чем у людей с привычной продолжительностью жизни. Эти варианты генов снижают риск различных возрастных заболеваний, таких как болезнь сердца или болезнь Альцгеймера.

Конечно, образ жизни и различные психологические факторы тоже позволяют человеку продлевать жизнь. Некоторые исследования показали, что более оптимистичные люди обычно живут дольше, чем пессимисты. Это может быть связано с тем, что более "веселое" отношение способствует формированию более здоровых привычек и помогает бороться с нездоровыми импульсами.

Определенная диета также связана с более долгой жизнью, однако наука, стоящая за ней, все еще не совсем ясна.