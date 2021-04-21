Правда или миф? Эксперт объясняет, насколько тяжело может проходить коронавирус у детей

Во вторник четверо детей, инфицированных Covid-19, проходят лечение в инфекционном отделении BKUS. Один из них только что отметил месяц со дня своего рождения.

Яна Паваре, заместитель руководителя клиники детских болезней BKUS, объяснила, что вирус поражает и очень маленьких детей: "Дети болеют, сейчас в карантинном блоке четверо, в другом - девочка с очень тяжелыми последствиями. Нельзя сказать, что у детей Covid-19 не проходит в тяжелой форме.

Миф о легком течении Covid-19 у детей - действительно миф. У некоторых из них течение болезни действительно тяжелое".

Количество госпитализированных детей с Covid-19 не уменьшается. С января было вылечено 64 острых случая, еще в 16 случаях пациенты испытывали не сам вирус, а вызванные им осложнения.

"У нас 16 пациентов с мультисистемным воспалительным синдромом, который называется в числе осложнений от Covid. На это уходит одна, две, четыре недели. Это бессимптомно. А затем - быстрое ухудшение состояния здоровья. Высокая температура, сыпь", - сказала Паваре.

Половина из этих шестнадцати детей с осложнениями, связанными с Covid-19, лечатся в отделении интенсивной терапии.

"В детской медицине и педиатрии это показатель того, что течение болезни опасно для жизни", - признает Паваре.

Врач с большим интересом выслушал, как планируется Праздник песни и танца для школьной молодежи.

"То, что мы видим здесь, с эпидемиологической точки зрения - то же совместное пребывание в одном транспорте, если подумать о том, как передвигаться... А есть еще и повседневная жизнь. Детям нужно есть. И нужно отдыхать между концертами. Детям сложно сохранять дистанцию ​​самостоятельно. Особенно когда они давно не встречались", - отметила Паваре.

При этом врач согласна, что многие дети потеряли радость жизни из-за пандемии и "встреча в танце или песне лечит". Однако вопрос - как собраться так, чтобы не получилась вспышка вируса?

В свою очередь, в программе Латвийского телевидения Šodienas jautājums представитель Центра профилактики и контроля заболеваний (SPKC) Дзинтарс Мозгис отметил, что более мелкие мероприятия на Празднике песни и танца для школьной молодежи могут быть проведены при условии, если уровень заболеваемости в стране упадет до 20 случаев на 100 тысяч жителей. По его словам, такой показатель будет означать, что риск будет низким, однако с учетом текущих показателей достичь его не удастся даже во второй половине лета.

Мозгис объяснил, что все чаще делается вывод о том, что Covid-19 также поражает детей, вопреки тому, что эксперты думали в начале пандемии: