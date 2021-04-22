Витенбергс не планирует уходить с должности министра

По словам Витенбергса, до сих пор он работал добросовестно и хочет продолжить работу в качестве министра. Учитывая высказанное членами правления KPV LV мнение о том, что в сложившейся ситуации Витенбергс должен уйти в отставку, сам политик этого делать не планирует.

По мнению министра, сложная ситуация внутри KPV LV и общие обстоятельства указывают на то, что партия сможет работать дальше в сотрудничестве с другой политической силой, что, по его мнению, подтверждается соглашением о согласованных действиях в экономике и сельском хозяйстве, которое заключили вчера KPV LV и Национальное объединение.

Витенбергс опроверг заявление некоторых депутатов KPV LV о том, что фракция не была информирована о его желании изменить свою политическую принадлежность. "Я сказал, что готов и решил пойти на такой шаг. Может быть, не было конкретного разговора о дне, когда это будет сделано, но я сказал, что такой шаг будет", - сказал министр.