Друг Эвелины Паркере прокомментировал их отношения
Недавно стало известно, что инфлюенсер Эвелина Паркере состоит в отношениях с сыном предпринимателя Каспара Вишкинта Робертом. Теперь молодой человек прокомментировал эти слухи.
Недавно стало известно, что инфлюенсер Эвелина Паркере состоит в отношениях с сыном предпринимателя Каспара Вишкинта Робертом. Теперь молодой человек прокомментировал эти слухи.
В Instagram-сторис Роберт косвенно подтвердил новости, которые появились в прессе: "В наши дни разве можно что-то скрыть?".
На вопрос о статусе своих отношений он ответил:
Напомним, латвийский блогер Эвелина Паркере встретила весну на Тенерифе. Снимками с острова девушка делилась в соцсетях. Лицо спутника она скрывала, объясняя это тем, что хочет иметь личную жизнь.