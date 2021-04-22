Чт, 22.04.2021
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Янис Витенбергс, министр экономики

Друг Эвелины Паркере прокомментировал их отношения

Недавно стало известно, что инфлюенсер Эвелина Паркере состоит в отношениях с сыном предпринимателя Каспара Вишкинта Робертом. Теперь молодой человек прокомментировал эти слухи. 

В Instagram-сторис Роберт косвенно подтвердил новости, которые появились в прессе: "В наши дни разве можно что-то скрыть?". 

На вопрос о статусе своих отношений он ответил:

"Если бы ты был с Эвелиной, то в твоей жизни что-то изменилось бы? Задай этот вопрос себе, выключи телефон и займись чем-то полезным. Всем советую!" 

Напомним, латвийский блогер Эвелина Паркере встретила весну на Тенерифе. Снимками с острова девушка делилась в соцсетях. Лицо спутника она скрывала, объясняя это тем, что хочет иметь личную жизнь. 

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