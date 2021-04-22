"Кто мы такие, чтобы ругать Бузову": Шнуров о популярности "Ленинграда", шоу "Голос" и Ксении Собчак

"Кто мы такие, чтобы ругать Бузову. Она же не в Большом театре выступает?" - заметил он.

Сергей Шнуров объяснил, почему нормально относится к Ольге Бузовой. Дело в том, что звезда занимает свою нишу, как Моргенштерн, Ксения Собчак и многие другие. И для подобных людей не имеет значения, что о них говорят. Для них главное - это внимание. Эти люди борются за внимание. Ксению Собчак Шнуров считает "удобным оппонентом".

Что касается ее интервью с маньяком, то он не считает, что это заслуживает внимания.

Сергей рассказал и о том, как создавал группу "Ленинград". Он объяснил, что в песнях был использован не литературный, а разговорный язык. Ведь если сравнивать с американскими рэперами, то они всегда используют эту лексику, а именно это и делает песню народной.

Музыкант поспорил насчет того, что он бунтарь. Сам он себя считает юродивым, хулиганом. Обсуждая отказ на премии Муз-ТВ петь под фонограмму, Сергей отметил, что это не был протест, он не умеет это делать. "Это не плюс, а, скорее, минус", - считает он. Но Шнуров не относится плохо к тем, кто это делает. Он понимает, что в телевизионном формате петь без фонограммы практически невозможно. Как и в тех историях, когда раньше были гастроли в маленьких городах, где не было аппаратуры.

Главными голосами в группе стали женские. "Ленинград" собирал стадионы и установил рекод в России. Но артист подчеркивает, что в формуле успеха его группы нет ничего уникального: "Это все архитипичные вещи. И никакого феноменального в России здесь нет".

Сергей признался, что он поставил себе задачу создать самую успешную коммерческую группу. Потому этот успех и случился. После того как приняли закон, запрещающий публичное употребление мата, Шнуров придумал план сопротивления.

"Цель - стать самым крутым, чтобы меня было невозможно ковырнуть", - добавил он.

Лучшей солисткой "Ленинграда" музыкант все еще считает Юлию Коган с ее широким вокальным диапазоном, похожими характеристиками обладает и Флорида, а вот насчет Алисы Вокс Сергей говорит: "Она неплохо двигалась на сцене, но она пищит, если говорить обычным языком".

Сейчас Шнуров не планирует выступления группы. Последний раз ему предложили выступить за миллион долларов. Но за эту сумму он не готов выйти на сцену: "Меня это пока не устраивает. Но, может, я завтра передумаю". Также он добавил, что причиной концерта может быть только финансовая выгода, но никак не ностальгические настроения.

Что касается шоу "Голос", то конфликт с Бастой Шнуров придумал.

"Всю игру начал я. Посмотрел "Голос" и понял, что нужна какая-то драма. Нужен конфликт, история. Более или менее мне подходящим по весу и возрасту на проекте был Баста. Вот я и придумал врага. Мы сыграли эту игру...

Это не была постановка. Когда выходят на ринг боксеры, там же не постановка? У нас тоже не постановка. На ринге месишь перчатками до крови, так и у нас", - объяснил он.

В этом споре досталось и Полине Гагариной, которая просто неудобно сидела.

"Она неудачно села между мной и Бастой. Это как на ринге. Вдруг вмешивается девушка: "Не бей его, не бей". Ну понятно, что ей прилетит. Я добавит "Голосу" просмотров. Рейтинг подрос. Интересно смотреть на ругань, на конфликт. На благости смотреть неинтересно", - резюмировал Шнуров.