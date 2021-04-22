В Риге на опустевших остановках общественного транспорта установят временные скамейки

С созданием рабочей группы в Рижском самоуправлении началась разработка визуальной и функциональной концепции, чтобы в ближайшие годы постепенно заменить все устаревшие остановки общественного транспорта, заменив их удобными и современными остановками единого дизайна.

В среду, 21 апреля, состоялось первое заседание созданной на основании приказа заместителя председателя Рижской думы Вилниса Кирсиса рабочей группы, которая отвечает за проектирование новых остановок общественного транспорта и организацию закупок.

Члены рабочей группы из различных структурных подразделений самоуправления согласовали основные базовые принципы разработки технической спецификации, приоритетные задачи и распределение компетенций, чтобы к концу года в результате закупки в городской среде были установлены первые 100 навесов на остановках общественного транспорта.

Также их планируется установить в местах, где компания наружной рекламы JCDecaux в настоящее время демонтирует принадлежащие ей остановки, у которых закончился срок эксплуатация.

Планируется, что в ближайшие годы навесы нового дизайна в Риге могут быть установлены там, где их раньше не было вообще, а также заменены все технически и функционально устаревшие остановки общественного транспорта, заменив их более удобными остановками, отвечающими современным требованиям.

"Всего в городе около 1500 остановок общественного транспорта, из которых только от 400 до 500 оборудованы навесами. Часть остановок строилась еще в советское время, таким образом они уже давно достигли не только технического, но и морального износа. Навесы остановок должны быть визуально интегрированы в городскую среду, обеспечивать защиту от дождя, ветра и солнца, быть доступными для пожилых людей, родителей с колясками и людей с ограниченными возможностями, оборудованных удобными скамейками. Я очень рад, что самоуправление, наконец, приступило к решению этого вопроса комплексно, планируя заменить устаревшие остановки на современные остановки в четких юридических рамках", - выразил удовлетворение Кирсис целями, поставленными рабочей группой.