Сергей Трофимов о слухах про блат на шоу "Голос. Дети" для его дочери и очередном скандале

"Я говорил: "Доча, не надо... Одно дело, когда у тебя есть проект коммерческий, а другое дело, когда участвуешь в этих шоу. Смысл-то какой? А грязи выльют - мама дорогая", - цитирует Трофима StarHit.

Он отметил, что после того, как Елизавета прошла в финал, некоторые СМИ и обычные пользователи Сети написали, что ее по блату пропихнули на шоу.

"А что делать, если она поет с утра до ночи? Что, в математическую школу ее запихивать?", - подчеркнул артист.

Трофимов объяснил, что Лиза долго и много занималась и это результат ее труда. Хотя когда она приходила на кастинг первый раз, то не прошла. Сергей пытался ее отговаривать от участия, особенно после скандала с дочкой Алсу. Его беспокоило, что скажут, мол, "вот, Трофимов своего ребенка проталкивает".

В последнем выпуске шоу "Голос. Дети" на Первом канале прошли этапы "Поединки" и "Песня на вылет". В финал Егор Крид пропустил именно дочь Сергея Елизавету. Это вызвало очередные споры в Сети.

Крид принял решение попрощаться в "Поединках" с Евой Поклонской и Арсением Слесаревым. Ребята пели отрывок из композиции Happy End, а потом выступили с треком Call Me Maybe. Когда после этого Крид убрал Еву Поклонскую, которую считали фавориткой шоу, у зрителей возникло много вопросов к певцу.

Сергей Трофимов также указал, что ему не нравится в проекте.

"То, что она делает, мне нравится. Только вот, мне кажется, на месте телевизионщиков я бы больше показывал, как педагоги занимаются с ребятами, чтобы увидеть всю кухню этого шоу. И еще... Думаю, не всегда удачно подбирают песни для ребят. На месте создателей шоу я бы выбирал для участников произведения, которые в полной мере показывают их вокал и характер", - цитирует Трофимова Cosmopolitan.