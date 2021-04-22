Чт, 22.04.2021
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Янис Витенбергс, министр экономики

Звезда TikTok Дина Саева удалилась из соцсетей из-за травли

21-летняя знаменитость Дина Саева в прошлом году стала самым популярным инфлюенсером в русскоязычном TikTok-сообществе, но девушка откровенно призналась, что не смогла вынести травли. 

Дина Саева приобрела популярность мгновенно. Она стала лицом Paco Rabanne, а до этого успела посотрудничать с Dolce & Gabanna, Dior и Nutella. 

Несколько дней назад Саева вышла на связь с подписчиками и пожаловалась на травлю. Блогер призналась, что больше не может это вытерпеть. Дина не стала скрывать, что страдает бессонницей и не прекращает принимать антидепрессанты.

"Я не знаю, как и когда я докатилась до этого состояния", - цитирует Дину Woman.ru.

В какой-то момент Саева просто удалила свои аккаунты с огромным числом подписчиков.

"Я не хочу убегать от самой себя! Пора заканчивать!" - заявила она и деактивировала свой Instagram-аккаунт с семью миллионами подписчиков.

TikTok-аккаунт она сохранила, но все ролики скрыла. Напомним, что у Дины там двадцать с половиной миллионов фолловеров.

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