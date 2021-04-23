"Привет, эра дипфейков": контакт лже-Волкова из штаба Навального LTV дали в Сейме

​Корреспондент LTV Ина Страздиня пояснила, что Служба новостей давно искала возможность связаться с Волковым, а затем получила звонок из пресс-службы Сейма о том, что у комиссии Сейма по иностранным делам будет звонок с Волковым на платформе Zoom, и он выразил заинтересованность поговорить с латвийскими СМИ.

🔴 LTV Ziņu dienests atsauc šovakar publicēto ziņu par to,

ka @leonidvolkov , Alekseja Navaļnija līdzgaitnieks,

it kā informējis par zināmā blogera Jurija Dudja stāšanos

Navaļnija biroja vadītāja amatā. pic.twitter.com/hcTVqMRjY6 — LTV Panorama (@ltvpanorama) April 21, 2021

"Мы получили адрес электронной почты из Сейма, я тоже долгое время переписывалась с этим Волковым, пока он не согласился на интервью по Zoom. Оно должно было состояться вчера, но вдруг мне позвонили, звонивший представился как Волков и сказал, что интервью по Zoom будет позже, а сейчас у него есть интересная информация, которую он хочет сначала рассказать своим балтийским друзьям, но по телефону, и поэтому мы записали его речь, в которой он утверждает, что Юрий Дудь станет новым руководителем штаба Навального. Так как мы общались уже продолжительное время, я и не сомневалась в контактах, полученных от надежного источника - Сейма, я доверяла этой информации, но, как оказалось, зря", - рассказала Страздиня.

О деятельности людей, выдающих себя за него, Волков в социальных сетях писал еще за две недели до происшествия на Латвийском телевидении: "Лексус и Вован. Эти мошенники, которых почему-то до сих пор в СМИ называют "пранкерами" - хотя это просто обычные АПшные шныри за копеечный прайс. (...) Они писали и в Совет Европы, и Жозепу Боррелю, и в Европарламент, и в аппарат ПАСЕ, и еще в массу разных международных организаций". Однако, это предупреждение Волкова осталось в Латвии незамеченным.

На днях буду выступать в Парламентской ассамблее ОБСЕ. Это весьма авторитетная международная организация (в которую... Опубликовано Леонидом Волковым Четверг, 8 апреля 2021 г.

В программе Латвийского телевидения Šodienas jautājums председатель комиссии по иностранным делам Сейма Рихард Колс рассказал, что комиссия в свою очередь получила электронное письмо якобы от имени Волкова; аналогичные электронные письма были отправлены и другим балтийским коллегам. На площадке Zoom состоялся разговор, и человек на видео не вызывал подозрений, что он не настоящий Волков.

Леонид Волков в социальных сетях прокомментировал случившееся так: "Между тем, приключения Лексуса и Вована продолжаются. В этот раз они от моего имени поговорили с председателями комитетов по иностранным делам парламентов всех трех балтийских государств, а также с Томом Тугендхатом, их британским коллегой.

Впечатляющий масштаб операций! Но, самое интересное - "мое" лицо на видеозвонке с балтийскими парламентариями.

Мне кажется, это настоящее изображение, как-то, получается, они в его Zoom-звонок вставили? Привет, эра дипфейков...". 2

Профессор Рижского университета имени Страдиня Андрис Спрудс заявил, что Латвия "ни первая, ни последняя" в списке обманутых, перечислив ряд известных людей и политиков, которых обманули подобным образом. "Это сообщение о том, что информационная война не будет легкой", - добавил Спрудс.