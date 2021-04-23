Ужасающая традиция "Похищение невесты" в Кыргызстане обернулась трагедией

В некоторых местах Центральной Азии женщинам до сих пор стоит бояться "похищения невесты" - архаичной традиции, которая рушит мечты о будущем и заставляет вступать в нежелательные отношения. В этом месяце в Кыргызстане еще одно похищение невесты закончилось трагедией, что привело к протестам и уходу с поста начальника полиции Бишкека.
5 апреля в столице Кыргызстана - Бишкеке - среди бела дня трое мужчин на улице похитили 27-летнюю Айзваду Канатбекову. Похищение засняли видеокамеры, и семья девушки быстро связалась с полицией. Однако исход оказался трагичным - Канатбекова и ее "жених" были найдены мертвыми в машине недалеко за Бишкеком.
Канатбекова была задушена, а ее похититель совершил самоубийство.
Спустя несколько дней в Бишкеке состоялся женский протест, но его вытеснила группа агрессивных мужчин.
Галерея: Женский протест в Бишкеке
В 2013 году в Кыргызстане "похищение невесты" было признано преступлением, однако каждый год там все еще происходят такие случаи. В некоторых случаях это лишь предсвадебный ритуал, на который невеста ранее дала свое согласие, однако часто это настоящее похищение - женщин крадут и заставляют выйти замуж. Жертвы нередко предпочитают оставаться в нежелательном браке, а не "стыдить" свою семью.
Случай Канатбековой наглядно показал, насколько тяжело похищенной невесте получить помощь даже в том случае, если ее семья обратилась в полицию.
Борьба семьи за похищенную невесту
Следователи считают, что 36-летний Замирбек Тенизбаев задушил Канатбекову при помощи рубашки, а затем совершил самоубийство, вскрыв себе вены. Хотя это похищение - номер машины - и записала камера видеонаблюдения и Канатбекова неоднократно связывалась после похищения с семьей, которая обратилась в полицию, трагический исход предотвратить не удалось.
На записи видно, что во время похищения вокруг были люди, но никто из них не остановился и не помог.
Семья Канатбековой жаловалась на незаинтересованность следователя, пока молодая девушка еще была жива и ее еще можно было спасти. В течение неполных 12 часов после похищения Канатбекова звонила своей маме и другой родственнице, сообщает RFE/RL.
Канатбекова рассказывала, что Тенизбаев сначала хотел увезти ее в Ош - город на юге Кыргызстана, но позже он согласился освободить ее и оба собирались ехать в Бишкек. Мама и тетя Канатбековой рассказывали, что они сразу же после этого обратились в полицию в надежде, что там начнут искать девушку. Этого не произошло.
Тенизбаев ранее уже трижды был судим за уголовные преступления в России. В свою очередь, Канатбекова была выпускницей кыргызско-турецкого университета "Манас" и свободно говорила на четырех языках.
Перестройки в полиции
Халатность в деле Канатбековой привела к увольнению начальника полиции Бишкека и трех других высокопоставленных сотрудников полиции, а еще 40 полицейским были объявлены выговоры.
Протестующие просили и отставки министра внутренних дел Улана Ниязбекова. Хотя министр и признался, что "морально ответственен" за ситуацию, пост покидать он отказался.
Программа развития ООН и правозащитные группы отмечают, что "похищение невесты" все еще остается широко распространенным явлением в Кыргызстане, которое часто приводит к изнасилованиям и насилию во время принудительных браков.