Московский кинофестиваль снял с показа гей-драму "Фанаты"

Режиссер признался, что подал заявку на ММКФ "ради хохмы" и удивился, когда увидел фильм в программе фестиваля.

21 апреля с ним связался представитель мероприятия, занимавшийся отбором российских короткометражек. Он сказал, что администрация ММКФ сняла фильм с программы фестиваля. Причины не объяснялись.

"Фанаты" - это короткометражный фильм про двух футбольных болельщиков, которые нападают на геев, но при этом состоят в отношениях друг с другом. Любопытно, но картина основана на реальной истории двух фанатов "Спартака" и ЦСКА. В 2018 году мужчин приговорили к 15 и 17 годам колонии за убийство. Один из обвиняемых заявил, что состоял с другим в интимных отношениях.

Режиссер не знает, что больше напрягло администрацию фестиваля. В картине есть момент, когда там по телевизору показывают про войну на Донбассе и про гей-парады.

Показ фильма "Фанаты" должен был пройти вечером 23 апреля в Центральном доме кино в Москве.