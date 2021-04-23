Мирослава Карпович: "Мой мужчина также вне конкуренции"

Напомним, что СМИ регулярно пишут о романе Мирославы с Павлом Прилучным, хотя официально пара эту новость не подтверждала. Вперые публика об этих отношениях заговорила год назад - тогда Павел разводился с Агатой Муцениеце после девяти лет брака. Стоит отметить, что в интервью Мирослава не назвала имя своего возлюбленного.

Актриса рассказала, что она "мастер по сюрпризам".

"Меня даже дома называют "женщина-праздник". Мой мужчина также вне конкуренции, если речь идет о сюрпризах. Тут мы с ним действительно совпали, как в стихотворении Роберта Рождественского: "Мы совпали с тобой, совпали, в день, запомнившийся навсегда. Как слова совпадают с губами, с пересохшим горлом - вода…". Когда просто хочется сделать что-то приятное, устроить праздник, то мы берем и делаем. Это самое дорогое в отношениях, и я это очень ценю", - призналась Карпович.

Актриса отметила, что очень любит детей и легко находит с ними общий язык. Она также уверена, что когда-то и у нее будет ребенок. Особенно она ценит простые домашние совместные вечера.

"Вот буквально вчера мы ужинали дома, вся семья была в сборе, и вечер получился невероятно теплым и душевным. И хоть мясо, приготовленное любимым, оказалось пересоленным, но оно все равно самое вкусное на свете!" - резюмировала Мирослава.